كما تعلم يمكنك الاستثمار في العملات الرقمية، ولكن نظرًا لأنها أموال رقمية، يمكنك أيضًا إنفاقها. مع مرور الأيام، يصبح من السهل إنفاق العملات الرقمية لأن عددًا متزايدًا من المحلات والمتاجر يمكّن العملاء من استخدامها لشراء وبيع السلع والخدمات.

لذا، في الوقت الحالي، دعونا نناقش كيفية إنفاق عملاتك الرقمية!

كيف تنفق وتستخدم العملات الرقمية الخاصة بك؟

يشبه الدفع باستخدام العملات الرقمية إرسال بريد إلكتروني جدا، باستثناء أنه بدلاً من إرسال رسالة إلى عنوان بريد إلكتروني، فأنت ترسل الأموال إلى عنوان كريبتو.

تتمثل إحدى مزايا استخدام العملات الرقمية في أنك لست مضطرًا إلى تقديم الكثير من المعلومات الشخصية. إذا كنت تشتري أشياء مادية، فما عليك سوى تقديم اسمك وعنوانك. إذا كان شيئا رقميًا، فسيكون عنوان بريدك الإلكتروني كافيًا بشكل عام ، وإذا كان تبرعًا ، فقد لا تحتاج إلى إدخال أي معلومات على الإطلاق. يمكنك أيضًا إنفاق عملاتك الرقمية عبر بطاقات الخصم أو الائتمان الرقمية، مما يقودنا إلى النقطة التالية.

بطاقات الخصم/البطاقات مسبقة الدفع وتطبيقات الدفع بالعملات الرقمية

تعد بطاقة الخصم الخاصة بالعملات الرقمية أسهل طريقة وأكثرها ملاءمة لإجراء المعاملات باستخدام العملة الرقمية. هذه البطاقات، التي يمكن الحصول عليها من خلال منصات تداول العملات الرقمية الرئيسية ومقدمي الخدمات الرقمية، تسمح أيضًا للعميل بسحب النقود من أجهزة الصراف الآلي.

فيما يلي ملخص قصير لبطاقات الخصم المتوافقة مع العملات الرقمية:

1. بطاقة فيزا كوين مينا:

تتيح لك منصة تداول العملات الرقمية الأسرع نموًا، كوين مينا، استخدام بطاقة فيزا الخاصة بهم لدى ملايين التجار حول العالم. هذه البطاقة مجانية تمامًا. لن تفرض كوين مينا أي رسوم إدارية أو رسوم معالجة للبطاقة. يمكنك الانضمام إلى قائمة الانتظار هنا لتكون من بين أوائل الحاصلين على بطاقة فيزا كوين مينا.

2. بطاقة بينانس:

بدعم من Google Pay و Samsung Pay، تمنحك هذه البطاقة من منصة بينانس ما يصل إلى 8٪ بي إن بي استرداد نقدي في كل مرة تقوم فيها بعملية شراء مؤهلة. مع السحب المجاني من أجهزة الصراف الآلي، وبدون رسوم صرف العملات الأجنبية والرسوم السنوية ، يمكنك الاحتفاظ بالعملات الرقمية في محفظة بينانس الخاصة بك والاستبدال فقط عند إجراء المدفوعات. يمكنك استخدام بطاقة بينانس الخاصة بك في أكثر من 60 مليون متجر في جميع أنحاء العالم، ولا داعي للتحويل المسبق للعملات الرقمية.

3. بطاقة Bitstamp:

تقدم منصة بيت ستامب حل محفظة افتراضية وأيضًا بطاقة خصم مادية مسبقة الدفع يمكن تمويلها باستخدام البيتكوين.

4. Bitpay

باستخدام هذه البطاقة التي تحمل علامة فيزا التجارية، يمكنك تحميل عملات البيتكوين مباشرة من محفظتك الافتراضية. بعد ذلك، يمكنك سحب النقود أو استخدام البطاقة في متاجر التجزئة. يجعل BitPay من السهل إنفاق العملات الرقمية دون المرور عبر المنصة. تسوق مباشرة مع الشركات التي تأخذ البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى. كما تمكنك من شراء بطاقات هدايا للتجار المشهورين مثل Amazon و Walmart باستخدام العملة الرقمية.

5. باي بال

قال PayPal إن المستهلكين في الولايات المتحدة يمكنهم الآن إجراء مدفوعات باستخدام العملات الرقمية. إفدع بالكريبتو هو اسم هذه الخدمة الجديدة التي تحول عملتك الرقمية إلى عملة ورقية (العملة الوطنية ، مثل الدولار الأمريكي) أثناء عملية السداد. تأتي هذه الخدمة بدون رسوم معاملات إضافية.

ماذا تشتري بالعملات الرقمية؟

في البداية، كان بإمكانك شراء البيتزا. في الوقت الحاضر، يمكنك إنفاق عملات البيتكوين الخاصة بك على أكثر بكثير من البيتزا، في مجموعة واسعة من المواقع عبر الإنترنت وفي الحياة الواقعية. في حين أن هناك قوائم أطول متاحة، نأمل أن يسلط هذا الضوء على مجموعة متنوعة من الاحتمالات المتاحة. من البقالة إلى السلع الفاخرة، أنشأنا قائمة كاملة بما يمكنك شراؤه بالعملات الرقمية اليوم.

1. مايكروسوفت: يمكنك حقًا استخدام البيتكوين لتمويل حساب مايكروسوفت الخاص بك. لا يمكن استخدام هذه الأموال إلا في أسواق Windows و Xbox عبر الإنترنت. إنها غير صالحة للشراء من متجر مايكروسوفت عبر الإنترنت.

2. Shopify: هي عبارة عن منصة تجارة إلكترونية شهيرة لتجار التجزئة عبر الإنترنت ونظام نقاط البيع بالتجزئة تمكنك من الشراء بالعملات الرقمية.

3. عالم الساعات هو موقع إلكتروني حيث يمكن للأشخاص شراء وبيع وتجارة الساعات الفاخرة وأشياء أخرى. يمكن للعملاء الدفع مقابل ساعاتهم الفاخرة أو مجوهراتهم باستخدام أكثر من 100 عملة رقمية مختلفة (بالإضافة إلى العملات الورقية). تقدم عالم الساعات 8 مواقع معارض في أربع قارات بالإضافة إلى متجرها عبر الإنترنت. توجد متاجر في باريس ولندن وبراغ ودبلن في أوروبا ، ومتجر في ميامي بأمريكا الشمالية ، وساو باولو في البرازيل ، ودبي في الإمارات العربية المتحدة ، وصالة عرض في هونغ كونغ في آسيا.

4. المقاهي والمطاعم في الإمارات العربية المتحدة: بدأ مقهى Bake N More في دبي، وهو مقهى فريد من نوعه، في قبول مدفوعات البيتكوين مقابل السلع المخبوزة الطازجة دون تكلفة المعاملات. تدير Mixin Network شبكة الدفع مفتوحة المصدر الخاصة بالمقهى =، والتي تسمح للعملاء بالدفع باستخدام البيتكوين والإيثيريوم والربط وثلاث عملات رقمية رئيسية أخرى.

5. الخطوط الجوية: أعلنت طيران الإمارات ، شركة الطيران الأولى في الإمارات العربية المتحدة ، أنها تقبل عملة البيتكوين كخيار للدفع. كجزء من هدفها للتواصل مع العملاء ، تعتزم شركة الطيران الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية الثورية.

6. العقارات: أعلنت داماك، مطور العقارات الفاخرة ومقرها دبي ، الإمارات العربية المتحدة ، عن قبول مدفوعات العملة الرقمية.

7. ماكدونالدز: في السلفادور، يمكنك استخدام العملات الرقمية لشراء وجبات الطعام. بدأت ماكدونالدز بقبول عملة البيتكوين للدفع في السلفادور، والتي كانت أول دولة تقنن العملة الرقمية الأولى كعملة قانونية.

8. تويتش: بصفتك صانع محتوى في هذا التطبيق، يمكنك قبول عملات البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية مقابل المحتوى - حيث تسمح لك المنصة بقبول أكثر من 50 عملة من المشتركين لديك، ويتم حفظ أمولك على الفور بعد تحويلها إلى بيتكوين وإرسالها إلى محفظتك.

9. سيارات وبضائع تيسلا: بدأت تيسلا، الشركة المصنعة للكهرباء بقيادة الملياردير إيلون ماسك، في السماح للعملاء بشراء منتجات ذات علامات تجارية باستخدام دوغكوين، وهي عملة رقمية بدأت على شكل مزحة.

10. توصيل البقالة: تقبل YallaMarket، وهي منصة توصيل للبقالة مقرها الإمارات العربية المتحدة ، الآن مدفوعات العملة الرقمية لطلبات العملاء من خلال التعاون المشترك مع منصة التداول كوين مينا.