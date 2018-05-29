شاهد: كيف تُحضّر أوبرا دبي وجبة الإفطار لمئات الصائمين؟!(فيديو)

أوبرا دبي

تم تحويل القاعة الرئيسية في أوبرا دبي، حيث عادة ما يجلس حوالي 2000 شخص لمشاهدة عرض مسرحي أو أداء باليه أو حفلة موسيقية إلى غرفة طعام ضخمة لإفطار المئات من الضيوف.

سين كولوني في دبي أوبرا هو الشيف المشهور الذي يقوم بإعداد قائمة الطعام إلى جانب مساعده كارل موندر، الذي يشرف على العملية الضخمة كل ليلة، بحسب موقع واتس أون.

ويتم استخدام كمية كبيرة من الطعام كل يوم، بما في ذلك 40 كيلوغراما من لحم الضأن و 1.5 طن من الأسماك، ويبدأ التحضير لكل وجبة إفطار في الليلة السابقة. (سنيار)











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