كيف كان أداء قطاع إيجارات المكاتب في دبي هذا العام؟

أفادت دراسة عن استمرار انخفاض الطلب واتجاه المستأجرين إلى المكاتب منخفضة التكاليف في دبي مع انخفاض إيجار المكاتب بنسبة 8.4 في المائة في السنة حتى نهاية سبتمبر.

وقال تقرير نايت فرانك إن الإيجارات من الدرجة “أ” في دبي شهدت سابقًا فترة من الاعتدال في انخفاض الإيجارات في العام إلى الربع الثاني، لكن معدل الانخفاض ارتفع إلى 5.9 في المائة في الربع الثالث.

وهبطت إيجارات المكاتب في جميع أنحاء المدينة بنسبة 9.2 في المائة في الأشهر الـ 12 حتى سبتمبر إلى 110 درهم للقدم المربعة في السنة.

وقالت نايت فرانك إن هذه الأرقام تأتي في الوقت الذي تراجعت فيه ثقة الشركات في دبي في الربعين الأولين من عام 2019، في أعقاب التباطؤ المسجل في نمو الناتج المحلي الإجمالي في دبي، حيث نما بنسبة 1.9 في المائة في عام 2019، منخفضًا من 3.1 في المائة قبل عام.

وأضاف التقرير أن الغالبية العظمى من النشاط في سوق الوظائف المكتبية بدبي ما زالت تنبع من توحيد الشركات، حيث ظل نشاط المهن الجديدة الوافدة محدودًا للغاية في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2019.

وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية الصعبة، أظهرت بيانات من وزارة الموارد البشرية والتوطين أن دبي أضافت 90،304 وظيفة جديدة صافية في العام إلى يونيو مقارنة بـ 74.108 في نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 21.9 في المئة، بحسب صحيفة أريبيان بيزنس.