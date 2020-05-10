كيف يعود المسافرون إلى بلدانهم في زمن كورونا

يقدم مجلس السفر والسياحة العالمي، عدداً من النصائح الرئيسية للمسافرين حول العالم، ممن يرغبون بالعودة إلى بلدانهم، بعد أن علقوا في مختلف دول العالم أثناء سفرهم في زمن انتشار فيروس كورونا، والإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الدول.

ويبدأ المجلس نصائحه، بضرورة قيام المسافر بالتواصل بشركة الطيران أو شركة السياحة لتنظيم رحلة العودة، إلى جانب التواصل مع شركة التأمين، في حال حصل أي معوقات أثناء السفر.

وفي حال عدم وجود رحلات مباشرة للوجهة المقصودة، يقوم المسافر بالبحث عن مطار آخر قريب يمكن التوجه إليه، حيث إن المطارات الكبرى هي التي يتوفر فيها عدد من الرحلات في الوضع الراهن.

وأشار المجلس، أن المسافر يجب أن يبحث من خلال شركات الطيران ووكلاء السفر، إمكانية ربط رحلته لوجهته النهائية عبر دولة أخرى، حيث من الممكن أن يتطلب ذلك الحجز مع أكثر من شركة طيران، إضافة إلى البحث عن إمكانية السفر لدولة أخرى، ثم التنقل براً إلى وجهته النهائية، في حال سمحت الظروف بذلك.

وفي حال عدم وجود رحلات منتظمة للوجهة المطلوبة، من الضروري أن يقوم المسافر بالاتصال بسفارته للتسجيل في قائمة المسافرين الراغبين بالعودة، حيث تقوم بعض الدول بتقديم رحلات إجلاء خاصة لمواطنيها، إلى جانب متابعة أخبار السفارة بانتظام على مواقعها الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعي، للتعرف على تفاصيل القرارات المتعلقة برحلات الإجراء وحجزها.

وأكد المجلس، ضرورة التأكد من حاجة الوجهة، في حال كانت غير نهائية، ويصلها المسافر عبر رحلة ربط «ترانزيت»، إلى تأشيرة سياحية مسبقة، والتأكد من تعليمات السفر والقيود المفروضة في الوجهة المطلوبة، حيث يستطيع المسافر التأكد من موضوع التأشيرة عبر مركز أياتا للسفر.

وينصح المجلس المسافرين، أنهم في حال يعانون من أمراض مزمنة أو ضعف في المناعة، بعدم السفر في الوقت الراهن، وفي حال تسمح صحتهم بالسفر أن يكونوا مستعدين مادياً ومعنوياً لما قد يواجهونه أثناء سفرههم من معوقات، أو طول انتظار، أو أي ظرف يمكن أن يزيد من مدة السفر.