كيف يمكنك الاستفادة من ChatGPT لـ تلخيص مقال طويل أو كتاب؟

مع انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإمكانية استخدامها في مجالات مختلفىة لتسهيل العمل وإنجاز الكثير من المهام او متطلبات العمل والدراسة.

ويحرص عدد من الطلاب او العاملين في مجال الكتابة على الاستفادة من تقنية روبوتات الدردرشة ChatGPT، لمساعدتهم في بعض الأمور.

ويمكن لروبوتات الدردشة أو ChatGPT أن تساعد الطلاب والعاملين في الكتابة على تلخيص المقالات الطويلة والكتب بشكل أسهل من الطرق الاعتيادية.

خطوات تلخيص المقال أو الكتاب باستخدام الـ ChatGPT:

ابحث عن المقال الذي ترغب بتلخيصه عبر صفحة الويب.

افتح علامة تبويب جديد واذهب إلى chat.openai.com/chat.

قم بالدخول إلى الـChatGPT وأنشء حسابًا جديدًا.

في مربع الدردشة اكتب كلمة TLDR وأضف رابط المقال المراد تلخيصه.

اضغط على مربع الإرسال وانتظر حتى يقوم الروبوت بتلخيص المقال الذي اخترته.

ستحصل على ملخص مختصر بكل ما يهمك من معلومات أساسية للرابط الذي أضفته.

من خلال هذه العملية ستحصل على تلخيص باللغة الإنجليزية حتى وإن كان الرابط باللغة العربية.

إذا أردت أن يكون التلخيص باللغة العربية كل ما عليك كتابة "اكتب ملخصًا لمقال..، ثم ضع رابط المقال"

هل يمكن الاستفادة من تقنية الـ ChatGPT بهدف تلخيص كتابة على شكل PDF؟

نعم يمكن، كل ما عليك إضافة رابط PDF إلى دردشة ChatGPT وسيعمل على تلخيصه على الفور، وتعتمد دقة التلخيص على وضوح رابط الـ PDF ومحتواه.

هل يمكن الاستفادة من تقنية ChatGPT من أجل تلخيص عدد من رسائل البريد الإلكتروني؟

بالطبع يمكن تلخيص الرسائل الإلكترونية من خلال الذكاء الاصطناعي ChatGPT، كل ما عليك هو نسخ كل بريد بشكل منفرد والطلب من الروبوت تلخيص جميع الرسائل.



