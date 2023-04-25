كيف يمكنك الاستفادة من Google tasks لإنجاز مهامك اليومية؟

قد تتراكم الأعمال والمهام على أي موظف، مما يزيد من حالة التشتت والضياع، التي قد تؤدي إلى التأخر في إنجاز الأعمال المطلوبة مما يضعه في موقف محرج.

ومع التطور التكنولوجي أصبح هناك الكثير من الأدوات التي يمكن استخدامها من أجل تنظيم الأعمال وترتيب مهام الموظف مما يساعده في إنجاز كل ما يطلب منه بالموعد المحدد، ومن بين هذه الأعمال تطبيق Google Tasks:

ما هو تطبيق Google Tasks؟

يساعد تطبيق Google Tasks على تنظيم وإدارة وقتك، وبالتالي إنجاز المهام بسرعة وفي الوقت المطلوب، وGoogle Tasks تطبيق مجاني، وهو من خدمة Google Workspace:

كيف يمكن الاستفادة من تطبيق Google Tasks:

إنشاء قائمة خاصة للمهام:

يساعد تطبيق Google Tasks على إنشاء قائمة للمهام المطلوبة منك، ويمكن من خلال هذه الخدمة تسمية كل قائمة مع تحديد أولوية المهام، بالإضافة إلى وضع الموعد النهائي لكل مهمة مطلوبة منك.

ميزة إنشاء مهمة:

بعد إنشاء القائمة يمكنك إضافة مهمة جديدة بكل سهولة في كل مرة، وتحديد اولويتها بالإضافة إلى تحديد الموعد النهائي لها.

إعادة ترتيب اولوية المهام:

في هذه الخاصية يصبح بإمكانك إعادة ترتيب المهام بحسب أهميتها والموعد النهائي لتسليمها.

ميزة التنبيهات:

تساعد خاصية التنبيهات على تذكيرك بالمهام المطلوبة منك والوقت المحدد لإنجازها، عليك فقط تحديد وقت وتاريخ التنبيه، وفي حال لم تتمكن من إنجاز المهمة في وقتها، يمكن إعادة تعيين الوقت.

تحديد المهام للفريق:

تساعد هذه الخاصية المسؤول عن الفريق، حيث يمكنه إعداد قائمة يقوم من خلالها بتحديد مهام كل شخص والوقت المطلوب منه.

مزامنة مع Google Agenda:

يمكن مزامنة التطبيق مع Google Agenda حيث يوفر لك خاصية اضافة المهام الجديدة إلى جدول أعمالك بهدف تنظيم وقتك.

مزامنة مع Gmail

يمكنك مزامنة تطبيق Google Tasks مع بريدك الإلكتروني على Gmail، مما يساعد على إضافة المهام إلى البريد الإلكتروني الخاص بك، مع إمكانية التعديل والحذف.

فوائد تطبيق Google Tasks:

إدارة وقتك بكفاءة

زيادة إنتاجيتك

تنظيم العمل.

الحصول على إنتاجية أكث.

إدارة المهام اليومية

تحديد الأولويات

تحديد المهام المستعجلة

تعيين تنبيهات للمهام

تعيين المهام للآخرين

توفير الوقت



