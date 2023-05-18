كيف يمكنك تثبيت تحديث ببجي موبايل 2.6 الجديد.. "العودة إلى عصر الديناصورات"

تصدرت لعبة ببجي PUBG قائمة الأكثر تداولًا على محرك البحث غوغل ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد التحديث الجديد ببجي موبايل 2.6 الذي صدر يوم 16 مايو 2023.

تحديث ببجي موبايل 2.6 الجديد 2023

ترقب عشاق اللعبة حول العالم تحديث ببجي موبايل 2.6 الجديد، للميزات العديدة التي يتمتع بها من بينها نحديثات تنقل الأشخاص إلى فترة زمنية قديمة جدًا.

ويمكن للاعب الدخول إلى طور البناء المجاني World of Wonder، الذي يمنحه طرق لعب جديدة واحتمالات غير نهائية، بالإضافة إلى مزايا تعديل الخرائط وتصميم أطوار اللعبة.

ويقدم World of Wonder خيار الخرائط الجماعية ويتيح وضع مجموعة من المصائد بهدف اختبار مهارات اللاعب.

ومن أبرز ميزات التحديث الجديد تمكين اللاعب من العودة في اللعبة إلى عصور قديمة ما قبل التاريه واختبار تجربة Dino ground من 16 مايو إلى 18 يونيو المقبل.

وعلى اللاعب اكتشاف مستوطنات Dino بهدف الاستيلاء عليها، ومن المقرر أن تحتفل ببجي خلال الأيام القليلة المقبلة، في الذكرى الرابعة.

خطوات تثبيت ببجي موبايل 2.6:



تحميل ملف APK لـ PUBG Mobile Beta.

تحميل ملف APK لـ PUBG Mobile Beta. تثبيت إصدار Pubg Mobile Beta على الجهاز.

منح كافة أذونات التثبيت.

فتح إصدار Pubg Mobile Beta.

تسجيل دخول بحساب الضيف الخاص بك.

أبرز الهواتف التي يمكن من خلالها ممارسة لعبة ببجي: