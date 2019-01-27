لأول مرة... الصادرات الفلسطينية تتجاوز عتبة المليار دولار

الصادرات الفلسطينية تجاوزت للمرة الأولى عتبة المليار دولار.

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله اليوم (السبت) أن الصادرات الفلسطينية تجاوزت للمرة الأولى عتبة المليار دولار.

وقال الحمد الله، خلال افتتاحه مصنعاً في طولكرم شمال الضفة الغربية، إن فلسطين باتت تصدّر منتجاتها إلى أكثر من ثمانين دولة، وتمكنت من زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية لديها إلى 3.4 مليار دولار. وأكد أن هذه النجاحات تأتي على الرغم مما تفرضه إسرائيل من قيود وتحديات أمام الاقتصاد الفلسطيني، مما دفع حكومته إلى التركيز على الاستخدام الأمثل للموارد واتباع سياسات مالية لخفض العجز وزيادة الإيرادات المحلية.

وأكد الحمد الله أيضاً نجاح حكومته في تقليل الاعتماد على إسرائيل اقتصاديا، بحيث انخفضت الواردات منها إلى الأسواق الفلسطينية بنحو 20 في المائة.

وأفاد الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء بأن إسرائيل هي المقصد الأول للصادرات الفلسطينية بنسبة 82 في المائة وتقدر بـ 878 مليونا و617 ألف دولار للعام الماضي، يليها الأردن والإمارات والسعودية. في المقابل، فإن 55 في المئة من قيمة الواردات الفلسطينية تأتي من إسرائيل وبلغت 3 مليارات و234 مليونا و784 ألف دولار.

اقرأ أيضاً:

تركيا تتوقع زيادة صادرات السيارات والملابس في 2019

مجمل صادرات العراق من مكثفات الغاز في 2018 بلغ 32 شحنة

صادرات السعودية من النفط تتراجع إلى 2.452 مليار برميل في 11 شهرا