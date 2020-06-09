لأول مرة: طائرة ركّاب “كهربائية” تحلق فوق واشنطن لمدة 30 دقيقة

استُخدمت الطائرة الصغيرة، وهي سيسنا كارافان، محرك MagniX 750 حصانا في الرحلة التجريبية، وهو نفس نوع محرك MagniX المركب على طائرة مائية كهربائية حلقت فوق كولومبيا البريطانية في ديسمبر.

قد تثبت الطائرات الكهربائية، بعد إجراء المزيد من الاختبارات، نجاحًا ذات يوم في نقل الأشخاص في قفزات إقليمية أقصر (ربما حوالي 300 ميل أو أقل). هذا أمر جيد، لأن الإقلاع يحرق الكثير من الوقود، مما يعني أن الرحلات القصيرة اليوم لديها ضعف “كثافة الكربون”، أو كمية الكربون المحروقة لكل ميل، من الرحلات الطويلة.

لكن المحركات الكهربائية بالكامل لن تحل محل المحركات على الطائرات التجارية الكبيرة لعقود عديدة على الأقل، إن وجدت.

وأجاب بوب فان دير ليندن، خبير الطيران في المتحف الوطني للطيران والفضاء التابع لمعهد سميثسونيان ، على سؤال Mashable في ديسمبر / كانون الأول فيما اذا كانت ستحل [المحركات الكهربائية] محل السفر بالطائرة؟ وقد كانت إجابته بـ “لا”.

حتى شركات الطيران الكبرى تقر بأن وقود الطائرات هو المستقبل (على الرغم من أن شركات الطيران ربما ستتبنى تدريجياً الوقود منخفض الكربون).

وأوضح فان دير ليندن أن ذلك بسبب أن الرحلات الكهربائية الطويلة تتطلب بطاريات عملاقة، مما يجعل الطائرات ثقيلة جدًا بحيث لا تستطيع الطيران.



بشكل عام، تلعب الطائرات دورًا كبيرًا في انبعاث الكربون في الغلاف الجوي، حيث تساهم الطائرات بأكثر من 2% من إجمالي انبعاثات الكربون العالمية السنوية – أكثر من معظم دول العالم.

وتشير المفوضية الأوروبية إلى أن “شخصًا ما يطير من لندن إلى نيويورك ويعود مرة أخرى يولد تقريبًا نفس مستوى الانبعاثات الذي يحدثه الشخص العادي في الاتحاد الأوروبي من خلال تدفئة منزله لمدة عام كامل”. تشكل الرحلات الإقليمية حوالي 5 % من انبعاثات الكربون من الطيران.

ولكن مع الطائرات الكهربائية، يمكن أن تقلل هذه الرحلات الجوية يومًا واحدًا على الأقل من انبعاثات الكربون الملوثة التي تنبعث من الطائرات.

بشكل عام، سوف يتطلب الأمر جهدًا غير مسبوق ومتنوع للحد من اتجاه الاحترار الذي لا هوادة فيه على كوكب الأرض: 19 من العشرين عامًا الماضية هي الآن الأكثر دفئًا على الإطلاق.

يتفاعل الغلاف الجوي للاحترار مع الارتفاع الشديد لثاني أكسيد الكربون لغازات الدفيئة القوي – الآن عند أعلى مستوياته في 800000 سنة على الأقل، ولكن على الأرجح ملايين السنين.