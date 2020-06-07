لأول مرة...انطلاق فعاليات سوق السفر العربية بشكل افتراضي

أعلن معرض سوق السفر العربي في وقت سابق عن انطلاق الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي من الأول إلى الثالث من يونيو.

يؤكد هذا الحدث التزام سوق السفر العربي بخلق الفرص، وخلق البيئات الإيجابية، وتعزيز التواصل داخل قطاع السفر والسياحة المتنامي في المنطقة، من خلال التركيز على الاتجاهات والفرص الناشئة، وكذلك التحديات التي لها تأثير مباشر في صناعة السياحة، وخاصة في ظل تفشي فيروس كورونا “Covid 19 “.

وتضمن هذا الحدث الافتراضي ندوات ومؤتمرات واجتماعات مائدة مستديرة وجلسات اتصال سريعة واجتماعات ثنائية بالإضافة إلى تسهيل الاتصالات الجديدة وتوفير مجموعة واسعة من فرص الأعمال عبر الإنترنت.



من خلال أربع جلسات متقدمة، تم بثها على الهواء مباشرة كل يوم، تناول المتخصصون في الصناعة والخبراء مجموعة من الموضوعات الرئيسية، بما في ذلك استراتيجيات السياحة للمستقبل، ورؤية الفندق لما بعد كوفيد-19، ومرونة قطاع السياحة، بالإضافة إلى نظرة متعمقة على صناعة الطيران، واستكشاف تكنولوجيا السفر الناشئة، واتجاهات الاستدامة الرئيسية، والموضوعات الأخرى ذات الصلة. تضمنت هذه الطبعة أيضًا مقابلات مع متحدثين رفيعي المستوى في قطاع الطيران، للتحدث بشكل مكثف عن آخر التطورات في هذا القطاع.

بدأت الجلسة الافتتاحية والتي حملت عنوان “حوار مع السير تيم كلارك” تحدث خلالها الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات السير تيم كلارك إلى جون ستريكلاند عن السنوات الطويلة التي أمضاها مع شركة الطيران الإماراتية وتطرق إلى الجهود التي بذلتها الشركة لمواجهة جائحة كوفيد-19 وخططها المستقبلية لذلك، وكشف في نفس الوقت استراتيجية طيران الإمارات للمرحلة المقبلة بما في ذلك التغييرات المتوقعة والتي ستجري على مستوى أسطولها وشبكتها العالمية.

شهد اليوم الأول جلسة رئيسية أخرى تنظمها هيئة الأبحاث العالمية “أرايفال” تحت عنوان وكالات السفر عبر الإنترنت والتوزيع المرتبط بالجولات السياحة ومناطق الجذب في مرحلة ما بعد “كوفيد-19” وستركز الجلسة على تنامي دور وكالات السفر عبر الإنترنت.



وفي اليوم الثاني من الحدث ركز منتدى السياحة الصينية على الانتعاش المحتمل للسفر الخارجي في الصين كما سيتناول الطريقة التي سيستطيع من خلالها المسافرون الصينيون تغيير حصولهم على المعلومات المتعلقة بالوجهات السياحية الخارجية.