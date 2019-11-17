لأول مرة في التاريخ... قيمة "آبل" السوقية تتخطى قطاع الطاقة الأمريكي

كشفت بيانات مالية حديثة في أمريكا أن القيمة السوقية لشركة "أبل" استطاعت أن تتجاوز القيمة الإجمالية لقطاع الطاقة الأمريكي وهو أمر لم تحققه أي شركة تقنية من قبل بحسب "سكاي نيوز".

وأكد محللون في مصرف "بنك أوف أميركا ميريل لينش" أن "أبل" حققت هذا الرقم،بعدما استطاعت في وقت سابق أن تصبح أول شركة في العالم تتخطى قيمتها السوقية ترليون دولار.

وأغلقت الشركة العملاقة تداولات الخميس عند قيمة سوقية تقدر بـ 1.17 ترليون محافظة على مركزها كأفضل الشركات قيمة في العالم.

أما مؤشر الطاقة الأميركي "S&P" فأغلق التداولات عند قيمة سوقية تبلغ 1.13 ترليون دولار.

واستطاعت الشركة المصنعة لهواتف "آيفون" أن تحقق هذا الإنجاز في البورصة بعدما أبهرت المستثمرين بالعائدات التي جرى تحقيقها في الفصل الضريبي الرابع.

وبموجب قرار الحكومة الاتحادية في أمريكا فقد بدأت السنة الضريبية لـ 2019 في مطلع أكتوبر 2018 وانتهت في الثلاثين من سبتمبر الماضي.

وتفوقت "أبل" على توقعات "وول ستريت" سواء على مستوى المداخيل أو الأرباح رغم تباطؤ مبيعات هاتف آيفون مقارنة برواج الأجهزة القابلة للارتداء مثل الساعات.

وارتفعت القيمة السوقية لشركة "أبل" بنسبة 8 في المئة، منذ الثلاثين من أكتوبر الماضي، رغم المنافسة الشرسة لسوق الهواتف الذكية في العالم.