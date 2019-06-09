لاغارد تحذر من أن الخلافات التجارية هي "الخطر الرئيسي" على الاقتصاد العالمي

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الخلافات التجارية تشكل "الخطر الرئيسي" على الاقتصاد العالمي
حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الأحد من أن الخلافات التجارية تشكل "الخطر الرئيسي" على الاقتصاد العالمي، مشددة على أن حرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين قد تضر بأي انتعاش اقتصادي.
وقالت لاغارد في بيان أصدرته في ختام اجتماع وزراء المالية وحكام المصارف المركزية لدول مجموعة العشرين إن "الخطر الرئيسي ناجم عن الخلافات التجارية المتواصلة".
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Via SyndiGate.info
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