لامبورغيني تزيح الستار رسمياً عن كونتاش بجيل جديد بعد توقف 31 عام!

كشفت شركة لامبورغيني الستار رسمياً عن سيارة لامبورغيني كونتاش LPI 800-4 في إصدار مستقبلي محدود تكريماً لمكانة سيارة كونتاش الأيقونية بتصميم ثوري وتكنولوجيا حطمت القواعد وأعيد ابتكارها للقرن الحادي والعشرين.

ظهر تصميم السيارة الملهم ليلبي متطلبات التكنولوجيا المستقبلية: محرك هايبرد 12 أسطوانة V12 مزود بمحرك كهربائي بقوة 48 فولت وتكنولوجيا مكثف سوبركباسيتور توفر 780 قدرة حصانية من الوحدة الحرارية و 34 قدرة حصانية من المحرك الكهربائي

ويمكن التعرف على خطوط سيارة لامبورغيني كونتاش LPI 800-4 على الفور من إرث السيارة العريق التي تعتبر عرّاب السيارات الرياضية الفائقة الحديثة وتصميم لامبورغيني.

وتتميز النسخة الحديثة بمحرك 12 أسطوانة V12 متطور جنباً إلى جنب مع تكنولوجيا مكثف لامبورغيني سوبركباسيتور فائق هجين، وتحافظ كونتاش LPI 800-4 على تجربة V12 الفريدة وصوت المحرك الخلفي الطولي التركيب الذي يدمج التكنولوجيا الهجينة (I) الذي تم تطويره في الأصل من أجل سيارة لامبورغيني سيان.

ويوفر المحرك طاقة قصوى مجمعة تبلغ 814 قدرة حصانية (800 تقريبا كما هو مذكور في اسمها) من محرك الوحدة الحرارية الذي يولد 780 قدرة حصانية و 34 قدرة حصانية من المحرك الكهربائي إلى ناقل الحركة بالدفع الرباعي الدائم، وتنتج كونتاش LPI 800-4 أعلى أداء لسيارات لامبورغيني حيث تتسارع من صفر إلى 100 كم / س في غضون 2.8 ثانية فقط، وتسارع من 0 إلى 200 كم / س في غضون 8.6 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 355 كم / س.

وفي هذا السياق قال ستيفن وينكلمان، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ‘أوتوموبيلي لامبورغيني‘: “تعد سيارة كونتاش LPI 800-4 سيارة ملهمة للعصر الحالي، تماماً كما كانت سابقتها. كما تعتبر واحدة من أهم أيقونات السيارات، فهي لا تجسد قواعد التصميم والهندسة فائقة التطور في لامبورغيني فحسب، بل تمثل أيضاً فلسفتنا في إعادة ابتكار أقصى ما توصلت إليه التكنولوجيا، وتحقيق ما هو غير متوقع وغير عادي، والأهم من ذلك، فانها تعبر عن “أسطورة الحلم”.

وتأتي كونتاش LPI 800-4 تكريماً لإرث لامبورغيني، لكن ليس بأثر رجعي: ولك ان تتخيل كيف يمكن أن تتطور سيارة كونتاش الأيقونية في السبعينيات والثمانينيات إلى نموذج رياضي خارق للنخبة في هذا العقد. إنها تدعم تقاليد لامبورغيني في التطلع إلى الأمام، واستكشاف طرق التصميم والتكنولوجيا الجديدة مع الاحتفال بالجينات الوراثية لعلامتنا التجارية. إنها اللامبورغيني التي تعبر بالفطرة عن القوة الدائمة والعاطفية للعلامة التجارية: لتكون دائماً ملهمة ومثيرة للرؤية والسماع والأهم من ذلك كله القيادة.

كونتاش – عرّابة تصميم السيارات الرياضية الفائقة الحديثة

يمكن التعرف على لامبورغيني كونتاش LPI 800-4 على الفور على أنها السليل الرفيع لأجيال سيارات كونتاش: وهي دليل على التأثير الدائم لتصميم سيارة كونتاش الأصلية التي أصبحت من أبرز السيارات الرياضية الأنيقة في الثمانينيات ورمزاً للسيارات وأسلوب الحياة فائق التميز. ويعد لقب كونتاش – تعبير مناسب عن المفاجأة والتعجب في لهجة سكان منطقة بيدمونت في شمال غرب إيطاليا – واحد من عدد قليل جداً من أسماء طرازات لامبورغيني غير المرتبطة بالثيران.

ويضم الرسم المميز لسيارة كونتاش خط أساسي يمتد من الأمام إلى الخلف، وزوايا وخطوط حادة وشكل إسفيني، وتصميم رياضي خارق مبتكر بالإضافة إلى موديلات لامبورغيني المستقبلية. وقد استمدت كونتاش LPI 800-4 الخطوط المميزة من طرازات كونتاش الخمسة على مدار ما يقرب من 20 عاماً، وركزت على عراقة تصميم هذه السيارات الأيقونية.

إنجازات هندسية متطورة لعصر جديد

تم دمج محرك لامبورغيني V12 سعة 6.5 لتر الذي ينتج 780 قدرة حصانًية، مع محرك كهربائي بقوة 48 فولت مركب مباشرة على علبة التروس لتوفير 34 قدرة حصانية إضافية للاستجابة الفورية وزيادة الأداء: إنها الهندسة المبتكرة والفريدة من نوعها التي طورتها لامبورغيني لسيارة سيان، وهي التكنولوجيا الهجينة الخفيفة الوحيدة لإنشاء اتصال مباشر بين المحرك الكهربائي والعجلات، مما يحافظ على أداء V12 الصرف. ويتم تشغيل المحرك الكهربائي بواسطة مكثف سوبركباسيتور يوفر طاقة أكبر بثلاث مرات مقارنة ببطارية ليثيوم أيون من نفس الوزن.

وصُنع شاسيه السيارة الأحادي وجميع ألواح الهيكل من ألياف الكربون، مما يوفر الحل الأمثل لتخفيف الوزن بالإضافة إلى الصلابة الالتوائية الاستثنائية: تتميز سيارة كونتاش LPI 800-4 بوزن يبلغ 1595 كجم بنسبة 1.95 كجم لكل حصان تقريبا.

العرض العالمي الأول خلال تجمع ذا كويل للسيارات الرياضية في الولايات المتحدة الأمريكية

تم ازاحة الستارة عن سيارة كونتاش LPI 800-4 خلال تجمع “ذا كويل” لمحبي السيارات الكلاسيكية في الولايات المتحدة الأمريكية، وتميزت بلون فلكي أبيض يحتوي على لمسة من اللون الأزرق اللؤلؤي يذكرنا بكونتاش LP 400 S الخاص بسيارة فيرّوتشيو لامبورغيني، ومقصورة داخلية تراثية من الجلد الأحمر والأسود.

ويمكن لمالكي الإصدار المحدود الحصري لسيارة كونتاش LPI 800-4 الاختيار من بين مجموعة من خيارات الطلاء الخارجي التراثية، ومعظمها بألوان صلبة، مثل الأبيض وكونتاش الأصفر والأخضر المتوسط.

واقتصر إنتاج السيارة على 112 وحدة فقط، ويشير الرقم إلى اسم المشروع الداخلي “LP 112” المستخدم أثناء تطوير كونتاش لامبورغيني الأصلية. وسيتم تسليم كونتاش LPI 800-4 للعملاء في جميع أنحاء العالم اعتباراً من الربع الأول من عام 2022، والذين سينعمون بامتياز قيادة قطعة من تاريخ السيارات التي أعيد تصورها للمستقبل.