لا تحديث لجهاز IPhone 6 بعد الآن

منشور 14 أيّار / مايو 2019 - 10:13
Apple لن تلغي الدعم عن شريحة الـ iPhone 6 فقط، وإنما امتد لـ iPhone 5s
Apple لن تلغي الدعم عن شريحة الـ iPhone 6 فقط، وإنما امتد لـ iPhone 5s
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Apple لن تشمل العديد من أجهزتها الأكثر مبيعاً عبر تاريخ الشركة بتحديث النظام الجديد.

ذكرت العديد من التقارير لمتخصصين في مجال التكنولوجيا أن Apple لن تشمل العديد من أجهزتها الأكثر مبيعاً عبر تاريخ الشركة بتحديث النظام الجديد.


حيث أشارت التقارير أن العملاق الأمريكي لن يشمل أجهزة iPhone 5s و iPhone SE و iPhone 6 و iPhone 6 Plus و iPad mini 2 و iPad Air بالتحديث لـ IOS 13 متجاهلةً حقيقة أن الأجهزة التي طرحت في فترة طرح الـ iPhone 6 هي الأكثر مبيعاً عبر التاريخ بحوالي 220 مليون جهاز، وبذلك تقصي العديد من مستخدمي أجهزتهم خارج دعمهم.

ومن الملفت وغير المتوقع أن Apple لن تلغي الدعم عن شريحة الـ iPhone 6 فقط، وإنما امتد لـ iPhone 5s، لتكون بذلك ولأول مرة في تاريخها بإلغاء الدعم عن جيلين من أجهزة iPhone دفعةً واحدة.

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Via SyndiGate.info


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