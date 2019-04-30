لبنان تقر ميزانية 2019 بنهاية مايو

طلب الرئيس اللبناني، ميشال عون، من الوزراء الإسراع في مناقشة موازنة 2019 بحيث يتم إقرارها في مجلس النواب قبل نهاية مايو أيار.

واجتمع الوزراء في قصر بعبدا لبدء مناقشة مسودة الميزانية، التي يقول وزير المالية إنها تنطوي على تخفيضات كبيرة في الإنفاق.

وتعهدت الحكومة اللبنانية بتنفيذ إصلاحات طال انتظارها.