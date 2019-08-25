لبنان يتعهد بإحراز تقدم سريع على صعيد الإصلاحات بعد تخفيض التصنيف

تعهدت الحكومة اللبنانية بإحراز تقدم سريع على صعيد الإصلاحات لمواجهة أزمة اقتصادية متفاقمة دفعت وكالة فيتش لخفض تصنيف لبنان الائتماني.

وقال الرئيس ميشال عون، بعد أن خفضت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني للبلاد إلى (‭CCC‬) لمخاوف متعلقة بخدمة الدين، إن الأزمة الحالية تتشكل منذ سنوات طويلة لكن «الجميع» يساهم حالياً في معالجة أسبابها.

وأكدت وكالة ستاندرد آند بورز، تصنيف لبنان الائتماني عند (‭B-/‏B‬) وقالت، إن‭‭‭‭‬‬‬‬ التوقعات ما زالت سلبية.

غير أن وزير المال اللبناني علي حسن خليل قال إن التقريرين أكدا الحاجة الماسة للإصلاح الذي تأخرت فيه الحكومة كثيراً، مضيفاً أن «هذا التصنيف هو تذكير للبنان بأن عمل الحكومة ليس ترفاً، بل ضرورة قصوى في المرحلة القادمة».