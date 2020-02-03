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للشهر الثالث على التوالي... التضخم السنوي في تركيا يرتفع إلى 12.15%

منشور 03 شباط / فبراير 2020 - 10:46
بلغ معدل التضخم 11.84 بالمئة في ديسمبر
الليرة التركية
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ارتفع تضخم أسعار المستهلكين في تركيا أكثر من المتوقع بقليل إلى 12.15 % على أساس سنوي في يناير كانون الثاني، حسبما ذكره معهد الإحصاء التركي اليوم

ارتفع تضخم أسعار المستهلكين في تركيا أكثر من المتوقع بقليل إلى 12.15 % على أساس سنوي في يناير كانون الثاني، حسبما ذكره معهد الإحصاء التركي اليوم ، مواصلا الصعود للشهر الثالث على التوالي بعد انخفاض حاد العام الماضي.

كان استطلاع أجرته رويترز توقع استقرار التضخم عند 11.86 % في يناير . وبلغ معدل التضخم 11.84 بالمئة في ديسمبر .

وزادت أسعار المستهلكين 1.35 % عن الشهر السابق في يناير ، بينما كان من المتوقع ارتفاعها 1.10 % .
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين 1.84 % عن الشهر السابق في يناير  لتصل الزيادة السنوية إلى 8.84 % ، وفقا لما أظهرته البيانات.

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Via SyndiGate.info


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