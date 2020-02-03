للشهر الثالث على التوالي... التضخم السنوي في تركيا يرتفع إلى 12.15%

ارتفع تضخم أسعار المستهلكين في تركيا أكثر من المتوقع بقليل إلى 12.15 % على أساس سنوي في يناير كانون الثاني، حسبما ذكره معهد الإحصاء التركي اليوم ، مواصلا الصعود للشهر الثالث على التوالي بعد انخفاض حاد العام الماضي.

كان استطلاع أجرته رويترز توقع استقرار التضخم عند 11.86 % في يناير . وبلغ معدل التضخم 11.84 بالمئة في ديسمبر .

وزادت أسعار المستهلكين 1.35 % عن الشهر السابق في يناير ، بينما كان من المتوقع ارتفاعها 1.10 % .

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين 1.84 % عن الشهر السابق في يناير لتصل الزيادة السنوية إلى 8.84 % ، وفقا لما أظهرته البيانات.