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للمرة الأولى منذ 2015... الصين تخفض سعر الفائدة الرئيسي

منشور 18 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 07:01
الصين تخفض سعر الفائدة الرئيسي
قال بنك الشعب الصيني في موقعه على الإنترنت إنه خفض سعر إعادة الشراء العكسي لـ 7 أيام إلى 2.50 في المائة من 2.55 في المائة
أبرز العناوين
خفض البنك المركزي الصيني اليوم سعر الفائدة على اتفاقات إعادة الشراء العكسي 5 نقاط أساس في أول تقليص على أداة السيولة قصيرة الأجل في ما يربو على 4 سنوات

خفض البنك المركزي الصيني اليوم سعر الفائدة على اتفاقات إعادة الشراء العكسي 5 نقاط أساس في أول تقليص على أداة السيولة قصيرة الأجل في ما يربو على 4 سنوات.

وقال بنك الشعب الصيني في موقعه على الإنترنت إنه خفض سعر إعادة الشراء العكسي لـ 7 أيام إلى 2.50 في المائة من 2.55 في المائة.

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Via SyndiGate.info


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