للمرة الأولى منذ 2015... الصين تخفض سعر الفائدة الرئيسي

خفض البنك المركزي الصيني اليوم سعر الفائدة على اتفاقات إعادة الشراء العكسي 5 نقاط أساس في أول تقليص على أداة السيولة قصيرة الأجل في ما يربو على 4 سنوات.

وقال بنك الشعب الصيني في موقعه على الإنترنت إنه خفض سعر إعادة الشراء العكسي لـ 7 أيام إلى 2.50 في المائة من 2.55 في المائة.