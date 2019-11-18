للمرة الأولى منذ 2015... الصين تخفض سعر الفائدة الرئيسي

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خفض البنك المركزي الصيني اليوم سعر الفائدة على اتفاقات إعادة الشراء العكسي 5 نقاط أساس في أول تقليص على أداة السيولة قصيرة الأجل في ما يربو على 4 سنوات
خفض البنك المركزي الصيني اليوم سعر الفائدة على اتفاقات إعادة الشراء العكسي 5 نقاط أساس في أول تقليص على أداة السيولة قصيرة الأجل في ما يربو على 4 سنوات.
وقال بنك الشعب الصيني في موقعه على الإنترنت إنه خفض سعر إعادة الشراء العكسي لـ 7 أيام إلى 2.50 في المائة من 2.55 في المائة.
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