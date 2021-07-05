بي إم دبليو تحذر من استمرار نقص الشرائح الإلكترونية حتى نهاية العام

لا يبدو أن أمام شركات السيارات أي مهرب من نقص توريدات الشرائح الإلكترونية، على الأقل هذا ما تحذر منه بي إم دبليو.

قال رئيس الإنتاج في الشركة، Milan Nedeljkovic “توريد أشباه الموصلات أمر بالغ الأهمية حقًا ولا تزال التوقعات للنصف الثاني من العام حرجة أيضًا. الافتراض الأولي أن التوريد سيتحسن بشكل طفيف وقد يستقر عند المستوى المطلوب في النصف الأول من العام القادم”

ووضحت بي إم دبليو أن ما تعرضه من السيارات أخذ بالتناقص أيضاً وأن موزعيها في جميع أنحاء أمريكا أفادوا أن العملاء أصيحو يشترون السيارات الجديدة دون مساومة، وأن السيارات ذات الاستخدام الخفيف تبيع بسعر يقارب أو يزيد أحياناً عن قيمتها الأساسية.