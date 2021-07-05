  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. بي إم دبليو تحذر من استمرار نقص الشرائح الإلكترونية حتى نهاية العام

بي إم دبليو تحذر من استمرار نقص الشرائح الإلكترونية حتى نهاية العام

منشور 05 تمّوز / يوليو 2021 - 07:40
بي إم دبليو تحذر من استمرار نقص الشرائح الإلكترونية حتى نهاية العام
“توريد أشباه الموصلات أمر بالغ الأهمية حقًا ولا تزال التوقعات للنصف الثاني من العام حرجة أيضًا
أبرز العناوين
لا يبدو أن أمام شركات السيارات أي مهرب من نقص توريدات الشرائح الإلكترونية، على الأقل هذا ما تحذر منه بي إم دبليو.

لا يبدو أن أمام شركات السيارات أي مهرب من نقص توريدات الشرائح الإلكترونية، على الأقل هذا ما تحذر منه بي إم دبليو.

اقرأ ايضاًالكشف عن فيراري 296 GTB بأقوى محرك V6 وتقنيات هجينةالكشف عن فيراري 296 GTB بأقوى محرك V6 وتقنيات هجينة

قال رئيس الإنتاج في الشركة، Milan Nedeljkovic “توريد أشباه الموصلات أمر بالغ الأهمية حقًا ولا تزال التوقعات للنصف الثاني من العام حرجة أيضًا. الافتراض الأولي أن التوريد سيتحسن بشكل طفيف وقد يستقر عند المستوى المطلوب في النصف الأول من العام القادم”

ووضحت بي إم دبليو أن ما تعرضه من السيارات أخذ بالتناقص أيضاً وأن موزعيها في جميع أنحاء أمريكا أفادوا أن العملاء أصيحو يشترون السيارات الجديدة دون مساومة، وأن السيارات ذات الاستخدام الخفيف تبيع بسعر يقارب أو يزيد أحياناً عن قيمتها الأساسية.

كلمات دالة:أرباح بي ام دبليو

Via SyndiGate.info


Copyright © 2021 SaudiShift.com

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...