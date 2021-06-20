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لوفتهانزا الألمانية تعيش تفاؤلاً بشأن زيادة رحلات رجال الأعمال

منشور 20 حزيران / يونيو 2021 - 08:56
لوفتهانزا الألمانية تعيش تفاؤلاً بشأن زيادة رحلات رجال الأعمال
لوفتهانزا الألمانية
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يتوقع رئيس شركة «لوفتهانزا» الألمانية للطيران، كارستن شبور، انخفاضاً أقل حدة في رحلات رجال الأعمال عقب انتهاء الجائحة، عما كان متوقعاً في السابق.

يتوقع رئيس شركة «لوفتهانزا» الألمانية للطيران، كارستن شبور، انخفاضاً أقل حدة في رحلات رجال الأعمال عقب انتهاء الجائحة، عما كان متوقعاً في السابق.

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وقال شبور في تصريحات لصحيفة «زود دويتشه تسايتونج» الألمانية الصادرة أمس السبت: «كنت أفترض في السابق انخفاضاً بنسبة 10 إلى 20 في المائة. في هذه الأثناء أعتقد أن التراجع سيصل إلى 10 في المائة بدلا من 20 في المائة».

وذكر شبور أن الشركة تتوقع عودة المسافرين من رجال الأعمال بشكل واضح للغاية في الربع الثالث من هذا العام، موضحاً أنه كلما طالت الأزمة، انخفضت نسبة الرحلات التي تحل محلها بالكامل مؤتمرات الفيديو.

وقال أيضاً: «سئم الناس اللقاءات عبر مؤتمرات الفيديو. إنهم يريدون رؤية بعضهم بعضاً مرة أخرى شخصياً، ويتعين عليهم ذلك».

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وأشار شبور إلى أن بعض العملاء يستخدمون عروض فئتي الأعمال والدرجة الاقتصادية المميزة الأكثر تكلفة بسبب المساحة والراحة المتوفرة.

وعقب التراجع الحاد في الإيرادات العام الماضي والمساعدات الحكومية وشطب الوظائف، تكبدت «لوفتهانزا» أيضاً خسائر بمليارات الدولارات في الربع الأول من هذا العام. وبالنسبة للعام الحالي ككل، تتوقع إدارة الشركة أن تتكبد المجموعة خسائر أقل في الأعمال اليومية مقارنة بعام 2020.

وكان شبور أعلن أول من أمس الجمعة أنه يعتزم سداد المليارات من المساعدات الحكومية قبل الانتخابات العامة المقررة في 26 سبتمبر (أيلول) المقبل.

كلمات دالة:لوفتهانزا الألمانية

Via SyndiGate.info


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