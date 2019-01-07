ليبيا تتجه نحو مضاعفة إنتاجها من النفط

ليبيا تنتج 953 ألف برميل يومياً حالياً

قال مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن بلاده تستهدف زيادة إنتاجها إلى 2.1 مليون برميل يومياً، من 953 ألف برميل يومياً حالياً.



وأضاف صنع الله، في مؤتمر صحافي، وفقاً لوكالة "رويترز"، أن الوصول إلى هذا المستوى المستهدف يعتمد على تحسين الأوضاع الأمنية في البلاد.



وكرر مطالبته بضمان أمن العاملين لإتاحة المجال أمام استئناف الإنتاج من حقل الشرارة النفطي، وطاقته 315 ألف برميل يومياً.



في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول، سيطر رجال قبائل ومحتجون مسلحون وحراس حكوميون يطالبون بدفع مرتباتهم على الحقل، وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم الخميس الماضي إن حقل الشرارة سيسجل خسارة في القدرة الإنتاجية يبلغ إجماليها 11 ألف برميل يومياً حتى بعد استئناف عمليات الإنتاج، وذلك بسبب تعرض معدات التشغيل إلى السرقة.

وأعلنت المؤسسة حالة القوة القاهرة بحقل الشرارة، أكبر الحقول النفطية في ليبيا، في 17 ديسمبر/ كانون الأول بعد أن سيطر عليه رجال قبائل ومحتجون مسلحون وحراس حكوميون للمطالبة بمدفوعات أجور وأموال من أجل التنمية.



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