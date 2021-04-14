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مؤتمر جوجل I/O يعود هذا العام عبر الإنترنت في 18 مايو

منشور 14 نيسان / أبريل 2021 - 07:44
مؤتمر جوجل I/O يعود هذا العام عبر الإنترنت في 18 مايو
نشرت جوجل على حسابها للمطورين على تويتر تغريدة تشويقية تحمل عدد من الأحاجي، وعند حلها يظهر أن الشركة ستبدأ مؤتمر المطورين السنوي I/O 2021 في 18 مايو – تم حلها من موقع 9to5Google
أبرز العناوين
بعد أن ألغت جوجل مؤتمر المطورين I/O 2020 بسبب جائحة كورونا، أعلنت الشركة اليوم عن عودة مؤتمرها لكن عبر الإنترنت بشكل افتراضي في 18 مايو المقبل.

بعد أن ألغت جوجل مؤتمر المطورين I/O 2020 بسبب جائحة كورونا، أعلنت الشركة اليوم عن عودة مؤتمرها لكن عبر الإنترنت بشكل افتراضي في 18 مايو المقبل.

ونشرت جوجل على حسابها للمطورين على تويتر تغريدة تشويقية تحمل عدد من الأحاجي، وعند حلها يظهر أن الشركة ستبدأ مؤتمر المطورين السنوي I/O 2021 في 18 مايو – تم حلها من موقع 9to5Google.


وسيُعقد المؤتمر عبر الإنترنت على أن يتاح لجميع المتابعين من أنحاء العالم مجانًا عبر يوتيوب. ويتوقع أن تكشف جوجل عن أحدث نظام أندرويد “أندرويد 12” وأحدث نسخة من نظام كروم، بجانب الحديث عن آخر ابتكاراتها المتعلقة بالتقنيات وربما الكشف عن بعض أجهزة المنزل الذكي Nest.

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Via SyndiGate.info


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