مساعد جوجل لتهدئة الأعصاب من خلال تقديم الدعم العاطفي باللغة العربية

عمل المساعدون الافتراضيون من شركات التكنولوجيا الكبرى مثل جوجل وأمازون وآبل كنظم دعم للأنشطة اليومية لمستخدمي الهواتف الذكية.

نظرًا لأن هذه الخدمات مثل Siri وAlexa تهدف إلى تحسين جودة الحياة، فإن بعضها يركز الآن على تحسين الرفاهية العامة، من خلال التركيز على الصحة البدنية والعقلية.

شهد عام الوباء زيادة غير مسبوقة في الطلب على الاستشارات الطبية عن بعد والتطبيقات التي تسمح للأطباء بمراقبة التقدم بين المرضى.

في تسليط الضوء الرقمي على الصحة العقلية في الشرق الأوسط، أضافت جوجل دعمًا عاطفيًا باللغة العربية لمساعدة مساعدها الافتراضي في الوصول إلى الناس في المنطقة.



بتدريب فريق من المعالجين في منظمة الصحة العقلية الإماراتية Safe Space، ستعمل الخدمة المدعومة من الذكاء الاصطناعي التي تقدمها شركة التكنولوجيا العملاقة على تهدئة أعصاب الناس عندما يشعرون بالوحدة أو القلق أو الحزن أو الغضب. ولكن بدلاً من مضاعفة دورك كمستشار في حال واجه شخص ما مشاكل صحية عقلية خطيرة، فإن الرفيق الرقمي الناطق بالعربية سيشجع المستخدمين على طلب المساعدة من خبير.

سيتم صياغة كل استجابة بعناية بناءً على آليات المواجهة التي أنشأها المعالجون في Safe Space، وسيتم أيضًا مراجعة الإجابات من قبل الخبراء. يمكن للمستخدمين الوصول إلى الدعم العاطفي من خلال الأجهزة المنزلية الذكية، أو يمكنهم الحصول على المساعدة أثناء التنقل من خلال هواتفهم المحمولة.

دفع الارتفاع بنسبة 25٪ في الاستفسارات عبر الإنترنت المتعلقة بالرعاية الذاتية في الإمارات العربية المتحدة جوجل إلى ابتكار طريقة لمعالجة الصحة العقلية باللغة العربية.

ولوحظ اتجاه مماثل في أجزاء أخرى من الشرق الأوسط، حيث كان أكبر عدد من المصريين خلال عقد من الزمان يبحثون عن الصحة النفسية في عام 2020. ونما الاهتمام بنسبة 137٪ في المملكة العربية السعودية و44٪ في لبنان، في وقت تفشى الوباء. أحدثت تغييرات جذرية في نمط الحياة.

كما يستعد المساعد الذي يفهم جميع اللهجات العربية والردود باللغة العربية الفصحى الحديثة لتقديم خدمة يمكن أن تساعد الناس عن طريق التأمل.