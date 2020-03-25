مؤسسة البترول الكويتية تخفض الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي

قالت صحف كويتية اليوم إن مؤسسة البترول الكويتية التي تديرها الدولة أصدرت تعليمات لجميع الشركات التابعة لها بخفض المصروفات الرأسمالية والتشغيلية لهذا العام بسبب الهبوط الحاد في أسعار النفط الناجم عن عدم التوصل لاتفاق بين منتجي النفط بشأن تمديد تخفيضات الإنتاج بالإضافة لانتشار فيروس كورونا.