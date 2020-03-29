  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. مؤسسة النقد العربي السعودي تطلب من البنوك إعادة هيكلة التمويل دون رسوم إضافية

مؤسسة النقد العربي السعودي تطلب من البنوك إعادة هيكلة التمويل دون رسوم إضافية

منشور 29 آذار / مارس 2020 - 12:04
مؤسسة النقد العربي السعودي تطلب من البنوك إعادة هيكلة التمويل دون رسوم إضافية
الريال السعودي
أبرز العناوين
حثت مؤسسة النقد العربي السعودي البنوك على الموافقة على إعادة هيكلة التمويل المقدم إلى العملاء دون رسوم إضافية وطلب منها تقديم التمويل الضروري لعملاء القطاع الخاص الذين فقدوا وظائفهم

حثت مؤسسة النقد العربي السعودي البنوك على الموافقة على إعادة هيكلة التمويل المقدم إلى العملاء دون رسوم إضافية وطلب منها تقديم التمويل الضروري لعملاء القطاع الخاص الذين فقدوا وظائفهم.

وقالت ساما السعودية إن على البنوك مراجعة الفائدة والرسوم الأخرى لبطاقات الائتمان تمشيا مع انخفاض أسعار الفائدة في الآونة الأخيرة.

هذا ويأتي ذلك في إطار إجراءات تهدف إلى احتواء تداعيات تفشي فيروس كورونا.

اقتصاد السعودية يواجه حرب على ثلاث جبهات
خفض سعر الفائدة لتحريك القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...