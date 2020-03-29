مؤسسة النقد العربي السعودي تطلب من البنوك إعادة هيكلة التمويل دون رسوم إضافية

حثت مؤسسة النقد العربي السعودي البنوك على الموافقة على إعادة هيكلة التمويل المقدم إلى العملاء دون رسوم إضافية وطلب منها تقديم التمويل الضروري لعملاء القطاع الخاص الذين فقدوا وظائفهم.

وقالت ساما السعودية إن على البنوك مراجعة الفائدة والرسوم الأخرى لبطاقات الائتمان تمشيا مع انخفاض أسعار الفائدة في الآونة الأخيرة.

هذا ويأتي ذلك في إطار إجراءات تهدف إلى احتواء تداعيات تفشي فيروس كورونا.