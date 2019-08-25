مؤسس "هواوي" : سنتغلب على المصاعب وسنسيطر على العالم

قال المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "هواوي" الصينية رين زينغفاي إن مجموعته الرائدة ستتغلب على المصاعب الحالية وتعهد بأن "تنشئ جيشا يسيطر على العالم" حسب تعبيره.

وقال زينجفاي البالغ 74 عاما وهو ضابط سابق في الجيش الصيني في رسالة إلى الموظفين إن "عليهم أن يبدؤوا مرحلة شبيه بالمعركة حتى يتجاوزوا الأزمة".

وتواجه الشركة الصينية عقبات جمة بسبب الإجراءات التي تفرضها الولايات المتحدة ودول غربية إثر مخاوف مرتبطة بالأمن القومي واحتمال تسخير أجهزة "هواوي" في التجسس لصالح بكين.

وتتجه الحكومة البريطانية إلى حظر الاعتماد على معدات الشركة في إقامة شبكة الجيل الخامس وخضعت لندن لضغوط شديدة من واشنطن حتى تسلك هذا المنحى. ويوم الجمعة أقرت "هواوي" بأن من شأن هذه العقوبات أن تؤدي إلى تراجع رقم معاملاتها بما يقارب 10 مليارات دولار خلال السنة الجارية.

وأكد المدير التنفيذي أن الشركة تواجه "معركة حياة أو موت"، لذلك "يتوجب على الموظفين أن يتعاملوا مع المسألة بقدر كبير من الحزم" وفق ما نقلت صحيفة "تايمز" البريطانية.

وأوردت الرسالة التي جرى تسريبها إلى "رويترز" أن المدير التنفيذي أشار إلى نتائج إيجابية حققتها الشركة خلال النصف الأول من العام.

وأكد زينجفاي ضرورة رفع استثمارات الشركة في مجالات عدة مثل إنتاج بعض المعدات بهدف "ضخ دماء جديدة في هواوي"، التي تواجه قيودا كبرى في الولايات المتحدة. وكتب جازما: "حين نتمكن من اجتياز أكثر لحظة حرجة في التاريخ سيكون ثمة جيل جديد قد ولد. فما الذي سيفعله؟ سيسيطر على العالم".