مؤشر أبوظبي يختم 2019 بارتفاع يصل إلى %3.3

أنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية عام 2019، على ارتفاع بنسبة نحو 3.3 %، مغلقاً عند 5075 نقطة، وكان مؤشر السوق قد سجل أعلى مستوى له عند 5404 نقاط، في الربع الثاني من عام 2019.

وسجلت قيم التداولات في سوق أبوظبي ارتفاعاً خلال عام 2019، لتبلغ نحو 57 مليار درهم، بنمو 43.3%، وكان ديسمبر من عام 2019 هو الأعلى من حيث قيمة التداول، كما بلغ معدل قيم التداول اليومي خلال العام 2019، نحو 228 مليون درهم.

وسجلت أحجام التداول في سوق أبوظبي ارتفاعاً خلال عام 2019، لتبلغ نحو 15.5 مليار سهم مقارنة بنحو 15.4 مليار سهم في عام 2018.

وتجاوزت القيمة السوقية للشركات المحلية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 531 مليار درهم في نهاية العام 2019، أما بالنسبة للعام 2018، بنمو5.1%.

وبلغ عدد المستثمرين المسجلين في سوق أبوظبي للأوراق المالية مع نهاية عام 2019، نحو 968 ألف مستثمر، وشهد عام 2019 إصدار 4993 رقم مستثمر، توزعت على النحو التالي: 4498 منها للأفراد، و495 للمؤسسات.

وشهد عام 2019 إصدار 495 رقم مستثمر لمؤسسات، منها 402 رقم لمؤسسات أجنبية، وبذلك يصل عدد المؤسسات الاستثمارية الأجنبية الحاصلة على رقم مستثمر في سوق أبوظبي منذ إنشائه وحتى نهاية 2019 إلى 6572 مؤسسة أجنبية، أي ما نسبته 75% من المؤسسات الاستثمارية في السوق، والتي تبلغ 8688 مؤسسة.

بلغت قيمة تداولات المستثمرين الإماراتيين (بيع + شراء) في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 55.1 مليار درهم، أي بارتفاع نحو 36.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، والتي بلغت نحو 40.4 مليار درهم، حيث اشترى المستثمرون الإماراتيون حوالي 9.2 مليار سهم بقيمة تقدر بحوالي 22.7 مليار درهم، وليتم بيع نحو 10 مليارات سهم، بقيمة تقدر بنحو 32.4 مليار درهم، وبذلك شكلت إجمالي قيم تداولاتهم ما نسبته نحو 48.5% من إجمالي التداولات (بيع + شراء)، التي تمت في السوق خلال هذا العام، والتي بلغت نحو 114 مليار درهم.

بلغت قيمة تداولات المستثمرين الأجانب (بيع + شراء) في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 58.5 مليار درهم، أي بارتفاع نحو 50.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، والتي بلغت نحو 38.9 مليار درهم، حيث اشترى المستثمرون الأجانب حوالي 6.3 مليار سهم، بقيمة تقدر بحوالي 34.1 مليار درهم.