  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. مؤشر التضخم في قطر يتجه بالنطاق السالب للشهر الـ 29 على التوالي

مؤشر التضخم في قطر يتجه بالنطاق السالب للشهر الـ 29 على التوالي

منشور 14 آذار / مارس 2021 - 09:20
مؤشر التضخم في قطر يتجه بالنطاق السالب للشهر الـ 29 على التوالي
الريال القطري
أبرز العناوين
تراجع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) في قطر خلال شهر فبراير/شباط الماضي بنسبة 1.37% على أساس سنوي.

تراجع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) في قطر خلال شهر فبراير/شباط الماضي بنسبة 1.37% على أساس سنوي.

ووفق بيان لجهاز التخطيط و الإحصاء القطري فقد ضغط على مؤشر التضخم في قطر الشهر الماضي انخفاض أسعار اربع مجموعات ، في مقدمتها الترفيه والثقافة بنسبة 13.89%، ثم الملابس والأحذية بـ8.87%، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بواقع 5.83%، والصحة 0.20%.

هذا وما زال مؤشر التضخم في قطر يتحرك بالنطاق السالب للشهر 29 على التوالي بضغط من مجموعة السكن والكهرباء والماء والغاز التي تمثل نحو 22% من وزن مؤشرالتضخم في قطر .

 

انخفاض أرباح صناعات قطر 23%
قطر تعتزم الاستحواذ على 35% من الانتاج العالمي للهيليوم في 2021
قطر ترفع الحد الأدنى للأجور

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...