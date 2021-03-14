مؤشر التضخم في قطر يتجه بالنطاق السالب للشهر الـ 29 على التوالي

تراجع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) في قطر خلال شهر فبراير/شباط الماضي بنسبة 1.37% على أساس سنوي.

ووفق بيان لجهاز التخطيط و الإحصاء القطري فقد ضغط على مؤشر التضخم في قطر الشهر الماضي انخفاض أسعار اربع مجموعات ، في مقدمتها الترفيه والثقافة بنسبة 13.89%، ثم الملابس والأحذية بـ8.87%، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بواقع 5.83%، والصحة 0.20%.

هذا وما زال مؤشر التضخم في قطر يتحرك بالنطاق السالب للشهر 29 على التوالي بضغط من مجموعة السكن والكهرباء والماء والغاز التي تمثل نحو 22% من وزن مؤشرالتضخم في قطر .