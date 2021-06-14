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مؤشر التضخم في قطر يسجل ارتفاع بـ2.47% في مايو 2021

منشور 14 حزيران / يونيو 2021 - 06:23
سجلت مجموعة السكن والكهرباء والماء انخفاضا بـ 6.17%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 3.46%
قطر
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ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في قطر خلال شهر مايو / أيار الماضي بنسبة 2.47% على أساس سنوي، بدعم من ارتفاع ثمان مجموعات وانخفاض أربع مجموعات، وفق بيانات جهاز التخطيط والإحصاء.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في قطر خلال شهر مايو / أيار الماضي بنسبة 2.47% على أساس سنوي، بدعم من ارتفاع ثمان مجموعات وانخفاض أربع مجموعات، وفق بيانات جهاز التخطيط والإحصاء.

اقرأ ايضاًاقتصاد قطر ينكمش 6.1% في الربع الثاني بسبب كورونا اقتصاد قطر ينكمش 6.1% في الربع الثاني بسبب كورونا

ودعم الزيادة الحاصلة في مؤشر التضخم في قطر للشهر الثاني على التوالي ارتفاع أسعار مجموعة النقل والإتصالات والمطاعم والتعليم، بينما سجلت مجموعة السكن والكهرباء والماء انخفاضا بـ 6.17%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 3.46%.

كلمات دالة:اقتصاد قطر

Via SyndiGate.info


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