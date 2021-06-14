مؤشر التضخم في قطر يسجل ارتفاع بـ2.47% في مايو 2021

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في قطر خلال شهر مايو / أيار الماضي بنسبة 2.47% على أساس سنوي، بدعم من ارتفاع ثمان مجموعات وانخفاض أربع مجموعات، وفق بيانات جهاز التخطيط والإحصاء.

ودعم الزيادة الحاصلة في مؤشر التضخم في قطر للشهر الثاني على التوالي ارتفاع أسعار مجموعة النقل والإتصالات والمطاعم والتعليم، بينما سجلت مجموعة السكن والكهرباء والماء انخفاضا بـ 6.17%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 3.46%.