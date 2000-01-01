ماذا ينتظر شبكة الإثيريوم بعد الدمج؟

لقد كان الدمج، الذي يمثل ولادة الإثيريوم 2.0، موضوعًا ساخنًا في قطاع الكريبتو لفترة من الوقت الآن. ولكن ما قد لا يعرفه الكثير منكم هو أن الدمج هو مجرد المرحلة الأولى من خمسة مراحل للتطوير البروتوكول.

بفضل الدمج، أصبحت الإثيريوم التي نعرفها ونعتز بها أكثر استدامة وهي في طريقه لتصبح أكثر قابلية للتطوير وأكثر أمانًا. على الرغم من أن الدمج أدخل تغييرات هيكلية خطيرة وحولت البلوك تشين من تعدين إثبات العمل كثيف الطاقة إلى نظام إثبات ملكية أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، وفقًا لمؤسس الإثيريوم فيتاليك بوتيرين، فإن الدمج كانت نصف التغييرات فقط - 55٪ على وجه الدقة. يقول بوتيرين أن الإثيريوم ستخضع لترقية شنغهاي ثم 4 مراحل أخرى أعطاها فيتاليك أسماء لطيفة.

ماذا بعد الدمج

بعد الانتقال من إثبات العمل إلى إثبات الحصة الذي حدث في 15 سبتمبر والذي تميز بدمج الشبكة الرئيسية الحالية لإثيريوم وسلسلة بيكون، ستخضع الشبكة أيضًا لتحسين رئيسي من المتوقع أن يعزز دمج الإثيريوم شنغهاي التي ستركز جهودها على خفض تكاليف الغاز. اعتبارًا من الآن، لا توجد استراتيجية واضحة لتحقيق هذا الهدف استنادًا إلى محادثات المطورين المستمرة ولكن من المتوقع أن تتم في غضون ستة أشهر تقريبًا.

وبحسب الخطة، فإن المراحل الأربعة الأخرى هي كما يلي:

1. مرحلة السيرج: سلاسل التقسيم (الأجزاء)

ستقدم هذه المرحلة التقسيم إلى البروتوكول ومن شأنه أن يقسم الشبكة إلى أقسام مختلفة تعرف باسم "الأجزاء"، بهدف توزيع العبء الحسابي على الشبكة الرئيسية.

التقسيم هو عملية تجزيء قاعدة البيانات أفقيًا لمشاركة الحمل؛ إنها فكرة شائعة في علوم الكمبيوتر. في الإثيريوم، ستكمل التجزئة الطبقة 2 من خلال توزيع عبء التعامل مع الكمية الهائلة من البيانات المطلوبة من خلال التجميع على الشبكة بأكملها. سيستمر هذا في تقليل ازدحام الشبكة مع زيادة عدد المعاملات في الثانية.

يمكن أن تحدث هذه الترقية في عام 2023. ستزيد عملية التقسيم من قدرة الإثيريوم على تخزين البيانات والوصول إليها، ولكن لن يتم استخدامها لتنفيذ التعليمات البرمجية.

2. مرحلة الفيرج:

في هذه المرحلة، يتم تقديم ما يسمى بـ "أشجار فيركيل" (نوع من الإثبات الرياضي). يستلزم ترقية براهين ميركل الحسابية ويهدف إلى تبسيط تخزين البيانات لعقد الإثيريوم. تتيح لك أشجار فيركل بشكل أساسي تخزين الكثير من البيانات من خلال تقديم دليل موجز على أي جزء منها، والذي يتم تأكيده بعد ذلك من قبل شخص لديه حق الوصول إلى جذر الشجرة فقط. وبالتالي فإن هذه العملية ستجعل البراهين أكثر كفاءة إلى حد كبير.

لن يحتاج المستخدمون إلى الاحتفاظ بالكثير من البيانات على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم ليعملوا كمدققين للشبكة بفضل مرحلة الفيرج حيث سيقلل التخزين ويقلل أحجام العقد مما يقودنا إلى المرحلة التالية؛ التخلص من البيانات القديمة غير الضرورية.

3. مرحلة البيرج: تطهير الشبكة من ازدحام الشبكة

تعد قابلية التوسع أحد وعود الإثيريوم 2.0، ويدعي فيتاليك أن الشبكة ستكون قادرة على تنفيذ 100000 معاملة في الثانية. سيتم التركيز أيضًا على تحسين قابلية التوسع، التطهير الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمرحلة السابقة وسيؤدي بشكل فعال إلى `تقليل مقدار المساحة التي يجب أن تمتلكها على محرك الأقراص الثابتة '' لتشغيل عقدة للإثيريوم، مما يؤدي إلى تجنيب المستخدمين عناء حفظ بيانات تاريخية عفا عليها من أجل القضاء على اختناق الشبكة.

من خلال تقليل كمية البيانات التاريخية، سيتمكن المدققون من التحقق من صحة البلوك تشين بشكل أكثر كفاءة في ظل آلية إجماع إثبات الحصة الجديدة.

4. التفاخر: المرحلة النهائية

وقد أشار بوتيرين إلى المرحلة التالية، وهي "التفاخر"، على أنها "المرحلة الممتعة". الهدف من هذه الترقية الأخيرة هو نشر عدد من التحديثات الصغيرة للتأكد من أن الشبكة تعمل بسلاسة قدر الإمكان بشكل عام دون أي عوائق على طول الطريق. هنا سيتم الانتهاء من مهمة زيادة قابلية شبكة الإثيريوم للتوسع.