مارك زوكربيرغ أبرزهم .. رواد أعمال لم يحصلوا على شهادات جامعية

يرى البعض أن الشهادة الجامعية ضرورة من اجل النجاح والتطور في كافة المجالات، في المقابل هناك الكثير من الآراء المخالفة لهذه الفكرة التي ترى أن الخبرة والإبداع هما أساس والأصرار هم أساس أي نجاح في مجال الأعمال والشهادة الجماعية ليست ضرورة.

وبالفعل هناك العديد من رجال الأعمال والرواد الذين برزوا وتمكنوا من إثبات أنفسهم بالرغم من عدم حصولهم على شهادات جامعية.

أبرز رواد أعمال لم يحصلوا على شهادات جامعية:

ريتشارد برانسون:

يعاني ريتشارد برانسون من مشكلة "عسر القراءة" منذ طفولته، وأثرت هذه المشكلة عليه خلال مراحل الدراسة، لذلك ترك المدرسة وهو بسن الـ 16 عامًا.

بدأ مشواره في ريادة الاعمال من خلال إطلاق مجلة The Student، وأطلق إلى جانبها شركة بيع اسطوانات موسيقية.

وتطورت المشاريع معه حتى اطلق مجموهعة فيرغن غروب ال تي تتكون من 400 شركة، وتقدر ثروته حاليًا بـ 5 مليار دولار.

مارك زوكربيرغ



أطلق مارك موقعه الشهير فيسبوك من غرفة نومه، لم ينهي تعليمه الجامعي، حيث خرج من جامعة هارفارد في الثنة الثانية، وذلك بهدف الترويج لمشروعه الجديد حينها "فيسبوك".

وبالرغم من تركه الجامعة أصبح مارك واحد من أبرز رواد الأعمال حول العالم.



ستيف غوبز

واجه ستيف العدد من الصعوبات خلال دراسته، بسبب تصرفاته، لم يكمل ستيف دراسته في الكلية، التقى صديقه القدين ستيف ووزنياك، وأسس معه شركة آبل الشهيرة.

لاري إليسون

تولى عمه وعميته تربيته في طفولته، ترك جامعته بعد عامين من الدراسة، عمل في شركة Ampex، وقام بتطوير قاعدة البيانات الخاصة بوكالة المخابرات الأمريكية سي آي إيه.

قرر لاري تأسيس شركته الخاصة التي أطلق عليها اسم "أوراكل" لتصبح واحدة من اهم الشركات.

جون ماكي

لم يكمل جون دراسته الجامعية، وقرر مع صديقته تأسيس شركة أطلقها عليها اسم "سيفرواي"، وتحولت لاحقًا إلى "هول فودز ماركت".

مايكل ديل

بدأ مشواره في ريادة الاعمال منذ طفولته، وكان يستثمر في سوق الأسهم، واشترى حاسوب آبل 2 وقام بفكه من أجل التعرف على تركيبته.وفي مرحلة الشباب أسس شركة ديل، ولم يكمل تعليمة في الكلية.



تاي وارنر

ترك كليته من أجل العمل في مجال التمثيل لكنه لم ينجح، عمل بائع لعب أطفال لصالح شركة "داكن"، وتم طرده من العمل لقيامه ببيع الألعاب التي يصنعها بدلًا من ألعاب داكن.

في عام 1986 قام بتأسيس شركته الخاص Ty, Inc، وطرح بعدها ألعاب «يني بيبيز".

ثيودور ويت

ترك الدراسة بجامعة أيوا بسبب اهتمامه بعالم الكمبيوتر، وقام بتأسيس شركة Gateway Computers عام 1985.

إينجفار كامبراد

كان كامبراد في طفولته يبيع الثقاب والسمك وأفلام الحبر لاهل قريته، لم يدخل أي جامعة مطلقًا، وأسس شركة IKEA العملاقة.

