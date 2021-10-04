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مارك زوكربيرغ يخسر 7 مليارات في غضون ساعات

إسراء عبيدات

إسراء عبيدات

منشور 04 تشرين الأوّل / أكتوبر 2021 - 09:02
مارك زوكربيرغ يخسر 7 مليارات في غضون ساعات
الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك  زوكربيرغ
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بعد تعطل فيسبوك وانستغرام وواتساب، خسر الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك  7 مليارات دولار في غضون ساعات وفقاً لوكالة بلومبرغ.

بعد تعطل فيسبوك وانستغرام وواتساب، خسر الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك  زوكربيرغ  7 مليارات دولار في غضون ساعات وفقاً لوكالة بلومبرغ.

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حيث تراجعت  أسهم فيسبوك بنسبة خمسة بالمائة بعد الانقطاع العالمى الذى ضرب شركة فيسبوك بشكل مفاجىء .


وفي وقت سابق يوم الاثنين، كانت تطبيقات فيسبوك وانستغرام وواتساب توقفت  عن العمل فى جميع أنحاء العالم.

حيث وجه  العديد من المستخدمين بلاغات بوجود  مشاكل في استخدام التطبيقات الثلاثة بعد وقت قصير من الساعة 4 مساءً يوم الاثنين. 

 

 

 

 

ويعد مارك رجل أعمال ومبرمج أميركي اشتهر بتأسيسه موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، وهو أكبر موقع تواصل اجتماعي في العالم. 

مارك زوكربيرغ يخسر 7 مليارات في غضون ساعات
 

كلمات دالة:مارك زوكربيرغفيسبوك

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