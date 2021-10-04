مارك زوكربيرغ يخسر 7 مليارات في غضون ساعات

بعد تعطل فيسبوك وانستغرام وواتساب، خسر الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ 7 مليارات دولار في غضون ساعات وفقاً لوكالة بلومبرغ.

ثروت شخصی مارک زاکربرگ در عرض چند ساعت ۷ میلیار دلار کم شده



با قطعی فیسبوک، اینستا و واتس‌اپ، علاوه بر افشاگری درباره مشکلات فیسبوک مثل اینکه می‌دونسته اینستا روی سلامت روان دخترهای نوجوان اثر منفی داره

https://t.co/bQMu7Cafc9 — Maryam Moqaddam مریم مقدم (@MaryamMoqaddam) October 4, 2021

حيث تراجعت أسهم فيسبوك بنسبة خمسة بالمائة بعد الانقطاع العالمى الذى ضرب شركة فيسبوك بشكل مفاجىء .



وفي وقت سابق يوم الاثنين، كانت تطبيقات فيسبوك وانستغرام وواتساب توقفت عن العمل فى جميع أنحاء العالم.

حيث وجه العديد من المستخدمين بلاغات بوجود مشاكل في استخدام التطبيقات الثلاثة بعد وقت قصير من الساعة 4 مساءً يوم الاثنين.

WhatsApp,Facebook and Instagram down



Congratulations Twitter , you made it to the next round 👏 https://t.co/ORMmMTY0ya pic.twitter.com/zn9WaINxzm — MARK ZUCKEBERG 💙 (@Hamadaba3) October 4, 2021

ويعد مارك رجل أعمال ومبرمج أميركي اشتهر بتأسيسه موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، وهو أكبر موقع تواصل اجتماعي في العالم.



