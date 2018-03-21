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بعد فضيحة "فيسبوك ... مارك زوكربيرغ يخسر 9 مليارات من ثروته في يومين !

بعد فضيحة "فيسبوك ... مارك زوكربيرغ يخسر 9 مليارات من ثروته في يومين !
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