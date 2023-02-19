ماهي الأمور التي لا يستطيع ChatGPT القيام بها.. وأسئلة لا يمكنه الإجابة عليها

تخوف الكثير من الأشخاص بعد انتشار عدد من ادوات الذكاء الاصطناعي وخاصة الدردشة التفاعلية ChatGPT من استبدال أصحاب الشركات الوظائف بالـ ChatGPT.

واستخدمت هذه الأداة الذكية في العديد من الأمور أبرزها كتابة الرسائل الإلكترونية، وكتابات المقالات والمدونات الطويلة، تلخيص الاجتماعات والقصص، الترجمة، تفسيرات المواضيع المعقدة، كتابة اكواد برمجية.

لكن ما لا يعرفه الكثيرون أن هناك بعض الأشياء والاستفسارات التي لا يمكن لـ ChatGPT الإجابة عليها، وهو السبب وراء ظهور رسالة وجود خطأ في الشبكة Network Error في بعض الأحيان عند المحادثة.

ماهي الأمور التي لا يستطيع ChatGPT القيام بها:

لن يساعدك ChatGPT في الإجابة عن أي حدث وقع بعد عام 2021

عمل العلماء على تغذية الروبوتات بعدد من البيانات الني حدثت حتى عام 2021، وهذا يشير إلى أنه لا يمكنه الإجابة عن أي أحداث او نطورات وقعت في العام الماضي او الأشهر الأولى من العام الحالي.

التنبؤ بالأحداث المستقبلية السياسية أو الرياضية أمرًا مستحيلًا

لا يمكن للـ الروبوت التنبؤ بأي أحداث رياضية حتى ولو من خلال تحليل البيانات السابقة والتوقع بناءً عليها، يمكن لهذا النموذج من الذكاء الاصطناعي معالجة البيانات من أجل تحليلها فقط.

اما الاستفادة منها للتنبؤ فهو أمرًا مستحيلًا لعدة أسباب، حيث انه لا يمكنها حساب التغييرات الجديدة والمفاجئة، كما انه لا يمكن توقع قرارات وردات فعل البشر المتغيرة.

من الصعب كتابة أكواد برمجية معقدة

يمكن لـ ChatGPT اكتشاف الأخطاء الموجود في الأكواد وتصحيحها، كما يمكنه كتابة اكواد بسيطة، لكن في حال طُلب منه كتابة أكواد معقدة لتطبيق تجاري او لعبة فإنه لن يتمكن من الأمر.

لا يوجد استجابات صوتية

تم تدريب الروبوت على الرد من خلال الكلمات والنص، لذلك لا يمكنه التعامل من خلال الصوت مثل البشر، وبالتالي فإن هذا الأمر يزيد من صعوبة التواصل في بعض الأحيان.

لا يعطي اجابات دقيقة

كما ذكرنا سابقًا فإن الروبوت درب على معلومات خاصة بعام 2021 فقط، لذلك فإن طُرح عليه سؤال في موضوع بعد 2021 لن تكون إجابته دقيقة أبدًا.

لا يعطي اجابات طويلة

تتراوح ردود ChatGPT ما بين 500 إلى 700 كلمة، وفي حال طب اعطائه سؤال يحتاج آلاف الكلمات قد يتوقف في منتصف المحادثة وتظهر رسالة الخطاء Network Error.

أما السبب في ذلك فهو أن عمل الروبوت يعتمد على ع دد من العوامل مثل جودة المدخلات، وطبيعة السؤال وتعقيده، وفي البعض الأحيان قد تكون الأسباب مشكلات فنية.

أسئلة لا يجيب عليها ChatGPT؟

هناك عدد من الأسئلة التي بُرمج الروبورت على عدم الإجابة عليها وهي:

أسئلة تروج للكراهية.

أسئلة تروج لأنشطة غير قانونية.

أسئلة تروج للعنف أو الاضرار بالنفس.

أسئلة تؤدي إلى انتهاك الخصوصية

اسئلة التهديد والتخويف

أي أسئلة تحتوي على ألفاظ نابية

الأسئلة التي تؤيد الإدمان وتروج للمخدرات

أسئلة تحتوي على معلومات سرية

أسئلة تتعلق بنصائح مالية او استثمارية

الاسئلة المسيئة

أسئلة تهدف إلى اضرار بالسمعة والتشهير



