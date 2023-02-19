مواصفات وسعر شفرولية كورفيت 2023 في الإمارات

تعتبر سيارة شفرولية من العلامات التجارية للسيارات التي لديها نسبة مبيعات عالية جدًا وبشكل خاص في الخليج العربي، وطرحت العلامة التجارية سيفرولية مؤخرًا طراز كورفيت موديل 2023 التي تعتبر من أغلى السيارات سعرًا في دولة الإمارات.
مواصفات وسعر سيارة شفرولية كورفيت 2023
يعتبر طراز كورفيت من شيفروليه موديل 2023 أغلى طراز خاص بهذه العلامة التجارية الأمريكية في الإمارات ، ويتميز هذا الطراز بالتصميم الرياضي.
كما تتميز بالحداثة ووجود العديد من الكماليات الخارجية، إلى جانب الكثير من المواصفات التي تجعلها سيارة مميزة ومطلوبة داخل الإمارات بالرغم من سعرها.
مواصفات شفرولية كورفيت موديل 2023
- محرك 8 سلندر
- سعة 6200 سي سي
- خزان وقود بسعة 70 لترًا
- تعمل على منظومة الدفع الخلفي للعجلات
- موتور بقوة 494 حصانًا
- عزم دوران بحد اقصى 630 ميوتن/ متر
- ناقل حركة أوتوماتيك
- سرعة 312 كيلو متر/ الساعة
- تسارع من نقطة الصفر إلى سرعة 100 كلم/ في 2,8 ثانية
- راديو إف إم
- شاشة خاصة بعرض المعلومات
- بلوتوث
- راديو
- شاشة تعمل فرامل مانع للانزلاق
- وسائد هوائية
- توزيع إلكتروني خاص بقوة الفرامل
- أحزمة أمان.
- كاميرا ركن خلفية.
- نظام التحكم في الجرّ.
- نظام كاشف التصادم.
- إنذار مانع السرقة.
سعر شفروليه كورفيت 2023 في دولة الإمارات العربية المتحدة
يتراوح سعر سيارة شفروليه كورفيت موديل 2023 ما بين 335,600 - 417,600 درهم إماراتي.
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