مواصفات وسعر شفرولية كورفيت 2023 في الإمارات

تعتبر سيارة شفرولية من العلامات التجارية للسيارات التي لديها نسبة مبيعات عالية جدًا وبشكل خاص في الخليج العربي، وطرحت العلامة التجارية سيفرولية مؤخرًا طراز كورفيت موديل 2023 التي تعتبر من أغلى السيارات سعرًا في دولة الإمارات.

مواصفات وسعر سيارة شفرولية كورفيت 2023

يعتبر طراز كورفيت من شيفروليه موديل 2023 أغلى طراز خاص بهذه العلامة التجارية الأمريكية في الإمارات ، ويتميز هذا الطراز بالتصميم الرياضي.

كما تتميز بالحداثة ووجود العديد من الكماليات الخارجية، إلى جانب الكثير من المواصفات التي تجعلها سيارة مميزة ومطلوبة داخل الإمارات بالرغم من سعرها.

مواصفات شفرولية كورفيت موديل 2023

محرك 8 سلندر

سعة 6200 سي سي

خزان وقود بسعة 70 لترًا

تعمل على منظومة الدفع الخلفي للعجلات

موتور بقوة 494 حصانًا

عزم دوران بحد اقصى 630 ميوتن/ متر

ناقل حركة أوتوماتيك

سرعة 312 كيلو متر/ الساعة

تسارع من نقطة الصفر إلى سرعة 100 كلم/ في 2,8 ثانية

راديو إف إم

شاشة خاصة بعرض المعلومات

بلوتوث

راديو

شاشة تعمل فرامل مانع للانزلاق

وسائد هوائية

توزيع إلكتروني خاص بقوة الفرامل

أحزمة أمان.

كاميرا ركن خلفية.

نظام التحكم في الجرّ.

نظام كاشف التصادم.

إنذار مانع السرقة.

سعر شفروليه كورفيت 2023 في دولة الإمارات العربية المتحدة

يتراوح سعر سيارة شفروليه كورفيت موديل 2023 ما بين 335,600 - 417,600 درهم إماراتي.



