مايكروسوفت توقف دعم “Microsoft Windows 7”

أعلنت شركة مايكروسوفت أنها ستوقف دعم “Microsoft Windows 7″، أحد منتجات الشركة الأكثر نجاحا، بدءًا من الثلاثاء.

هذا يعني أن Microsoft لن تقوم بعد الآن بتصحيح أخطاء Windows 7 أو تقديم مساعدة تقنية لنظام التشغيل، وهذا يعني أيضا أنه لا يجب تشغيل Windows 7 بعد الآن.

وقد كتبت الشركة في مذكرة للمستخدمين: “توصي Microsoft بشدة بالانتقال إلى نظام التشغيل Windows 10 في وقت ما قبل يناير 2020 لتفادي موقف لا تحتاج فيه إلى خدمة أو دعم لم يعد متوفرا”.

تم إصدار Windows 7 في أكتوبر 2009، مما يوفر تجربة أفضل وأكثر استقرارا من سابقتها، Vista.

ومع ذلك، أصبح هذا الأمر قديما خاصة وأن Microsoft عرضت ترقية مجانية لنظام التشغيل Windows 10 في عامي 2015 و 2016.

إذا كنت تستخدم Windows 7 في نهاية عام 2019، فمن المحتمل أن تكون قد لاحظت إعلامات حول نهاية الدعم، وقد حان الوقت للتحول إلى نظام التشغيل Windows 10.

“إذا واصلت استخدام Windows 7 بعد انتهاء الدعم، فسيظل جهاز الكمبيوتر الخاص بك يعمل، لكنه سيصبح أكثر عرضة لمخاطر الأمان والفيروسات”، وقالت Microsoft: “سيستمر تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك وتشغيله، لكنك لن تتلقى تحديثات البرامج ، بما في ذلك تحديثات الأمان، من Microsoft”.

أشار Windows Latest (عبر Engadget) مؤخرا إلى أنه لا يزال من الممكن تقنيا الترقية إلى Windows 10 لبعض المستخدمين، على الرغم من أنك تحتاج إلى ترخيص Windows 7 أو Windows 8.1 أصلي، والحصول على ترخيص Windows 10 من خلال أداة إنشاء الوسائط من Microsoft.