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بعد 8 سنوات من تقدمها... «مايكروسوفت» تقتنص من «آبل» لقب «الأكثر قيمة»!

بعد 8 سنوات من تقدمها... «مايكروسوفت» تقتنص من «آبل» لقب «الأكثر قيمة»!
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