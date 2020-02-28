ما هو الدور الذي ستلعبه تكنولوجيا صناعة الطعام بعد انتشار فيروس كورونا؟

عند ذكر التكنولوجيا يتبادر إلى ذهن أي شخص الهواتف والتطبيقات والأجهزة الجديدة والتقنيات ولكن قد لا يخطر الطعام، إلا أن التكنولوجيا دخلت في صناعة الطعام وأحدثت ثورة قوية قد توفر الكثير من الوقت والجهد في المستقبل القريب، فعن طريق التكنولوجيا أصبحت إنتاجية الطعام أكثر كفاءة، وكذلك تم العمل على مدة الصلاحية وسلامة الطعام.

حيث قد تساهم تكنولوجيا صناعة الطعام في القضاء على خطر المجاعة الواسعة الانتشار في الوقت الذي يستعد فيه العالم لأزمة غذائية تلوح في الأفق جزئيًا كنتيجة لانبعاثات الكربون التي تسخن الكوكب باستمرار، وانتشار فيروس كورونا.

و وفقًا للباحثين في صناعة الأغذية، يمكن أن تثبت التكنولوجيا المتقدمة فعاليتها في إنشاء مصادر غذائية جديدة.

أهم التقنيات و التكنولوجيا الحديثة في صناعة الطعام:

1. الطباعة الثلاثية الأبعاد

تعتبر الطباعة الثلاثية الأبعاد من أبرز التقنيات الواعدة و التكنولوجيا الحديثة في صناعة الطعام، حيث يتوفر هناك العديد من التطبيقات للطباعة ثلاثية الأبعاد من وكالة ناسا لطباعة البيتزا ولتصنيع الأطعمة اللينة للأكل.





2. طائرات بدون طيار

استخدمت تقنية الطائرات بدون طيار عن طريق نظام GPS وصور الأقمار الصناعية حيث تراقب غلات المحاصيل ومستويات التربة و الطقس لزيادة الكفاءة في المزرعة، كذلك تحدد المحاصيل التالفة.

3. التوت المعجزة

تقوم فاكهة التوت المعجزة إلى تحويل الطعام الحامض إلى حلوى، حيث استخدم العلماء هذه الفاكهة لتجنب مخاطر السكر ، حيث يستخدموها في إضافة مذاقًا حلوًا إلى أي عنصر صالح للأكل.



Plating Fresh Lemon, Lime & Grapefruit, Salt & Vinegar Potato Chip, Organic Apple Cider Vinegar in an eyedropper, served standing in a small Citrus served with a preparation made from Synsepalum Dulcificum Berry of an African Tree, which was consumed 5 mins before eating pic.twitter.com/gt8db8RKVf — Enville (@enVilleCatering) August 8, 2019

مع توفر تكنولوجيا صناعة الطعام قد يصبح اختيار الأكل الصحي والمفيد سهل، وقد تساعد في الحصول على الطرق الأسرع للمنتج المفيد ، وتحافظ على صحة الإنسان أكثر.