ما هو نظام العمل المضغوط الذي أعلنت عنه الإمارات.. ومتى يدخل حيذ التنفيذ؟

أعلن مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة عن تفاصيل نظام العمل المضغوط موعد البدء بالعمل وفق هذا النظام الجديد، وشرح آليته بشكل واضح.

تفاصيل وموعد نظام العمل المضغوط في الإمارات العربية المتحدة

يمكن نظام العمل المضغوط الموظف من العمل بطريقة مضغوطة ليحصل على 3 أيام إجازة في الإسبوع، حيث يمكن النظام الموظف من زيادة ساعات العمل خلال الأسبوع على مدار 4 أيام.

ومن المفترض إن يدخل قانون العمل الجديد حيز التنفيذ في كافة انحاء الإمارات العربية المتحدة يوم 1 يوليو المقبل أي بعد ما يقارب الشهر.

وفي شرح مفصل لنظام ساعات العمل المضغوط فإنه ينص على إنه يمكن للموظف تغطية ساعات العمل الرسمية الأسبوعية المطلوبة منه في أيام أقل، وذلك بحد أقصى 10 ساعات يوميًا، لتصبح أيام العمل 4 في الأسبوع.

وكشفت اللائحة التنفيذية للمرسوم المتعلق بطبيعة نظام العمل في الإمارات عن 5 انواع العمل وعن أنماط التوظيف.

5 أنواع للعمل في الإمارات العربية المتحدة:

العمل في المقر الرسمي لجهة العمل

على الموظف في هذه الحالة الالتزام بالدوام في مقر العمل أو أي من فروع الشركة بحسب ما تقرره الجهة المسؤولة، وفق النظام المتفق عليه.

العمل عن بعد من داخل الإمارات

يمكن للموظف العمل عن بعد من خارج مقر الشركة لكن داخل دولة الإمارات، على أن يتقاضى الأجر المحدد.

العمل عن بعد من خارج الإمارات:

في هذه الحالة يعمل الموظف من خارج الشركة ودولة الإمارات وفق الشروط المتفق عليها.

نظام العمل المضغوط

يستطيع الموظف تغطية كافة ساعات العمل الأسبوعية في عدد أيام أقل، بحد أقصى 10 ساعات في اليوم مدة 4 أيام عمل في الأسبوع.



العمل الهجين

يقوم هذا النظام على دمج نظام العمل من داخل مقر الشركة ومن خارجها، حيث يتم التعاقد مع الموظف بتحديد الساعات أو المهام الوظيفية التي عليه القيام بها من داخل الشركة وخارجها.



أنماط التوظيف:

الدوام الكامل

الدوام الجزئي

العمل المؤقت

العمل المرن

تحويل نمط التوظيف

يمكن تحويل أي من أنماط التوظيف، مثل تحويل الجزء إلى الكامل والعكس، وذلك باتفاق مع الموظف وجهة العمل.