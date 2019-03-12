لقضاء عطلة منخفضة التكاليف... ما هي أرخص مدينة في أوروبا هذا العام؟!

أرخص مدينة للعطلات في أوروبا هذا العام

إذا كنت تبحث عن أرخص وجهة للعطلات في أوروبا لعام 2019، فما عليك سوى التوجه إلى مدينة فيلنيوس في ليتوانيا.

وتصدرت العاصمة الليتوانية قائمة أرخص المدن للعطلات هذا العام في مؤشر “بوست أوفيس” السنوي، حيث تم تحديد أفضل 10 مدن من خلال مقارنة التكاليف لمشاهدة المعالم السياحية، والنقل، والطعام والشراب، وأفضل أماكن الجذب، والإقامة لمدة ليلتين في فنادق 3 نجوم لشخصين.

وأثبتت فيلنيوس أنها أرخص مدينة في القارة الأوروبية، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 147 جنيهاً استرلينياً (200 دولار) لقضاء عطلة لمدة يومين، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وانخفضت التكلفة الإجمالية للسياحة في المدينة بنسبة 11% على أساس سنوي، ويمكن مشاهدة الكثير من المعالم السياحية فيها، بداية من قلعة جزيرة تراكاي الأسطورية إلى بوابة الفجر الرائعة التي تعود للقرن السادس عشر.

أو يمكنك بالطبع التجول في شوارع المدينة القديمة الخلابة، والاستفادة القصوى من البوتيكات الساحرة، والمقاهي المريحة، والهندسة المعمارية التاريخية.

وفيما يلي قائمة بأرخص 10 مدن للعطلات في أوروبا لهذا العام بالجنيه الاسترليني:

فيلنيوس، ليتوانيا – 147

بلغراد ، صربيا – 151.57

وارسو، بولندا – 160.35

اسطنبول ، تركيا – 166.83

بوخارست، رومانيا – 167.74

بورتو، البرتغال – 172.60

ريغا، لاتفيا – 178.60

براتيسلافا، سلوفاكيا – 182.02

موسكو، روسيا – 186.87

براغ، جمهورية التشيك – 190.19

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