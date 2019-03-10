كيف نما مركز دبي المالي العالمي؟!

مركز دبي المالي العالمي

عزز مركز دبي المالي العالمي (DIFC) موقعه كمركز مالي رئيسي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا (MEASA) مع 12 شهرًا قياسية.

ومع دخوله عامه الخامس عشر من العمليات، أفاد مركز دبي المالي العالمي عن عام غير مسبوق من النمو، ليصل بذلك عدد الشركات الجديدة المسجّلة إلى مستوى قياسي بلغ 437 في نهاية ديسمبر، وهو أعلى مستوى له منذ تأسيسه في عام 2004.

وقد أدى هذا النمو إلى زيادة بنسبة 15% على أساس سنوي في إجمالي عدد الشركات المسجلة النشطة التي تعمل إلى 2.137، من 1.853 في عام 2017. منها 625 شركة مالية.

كما اجتذب مركز دبي المالي العالمي عددًا كبيرًا من المواهب المحلية والدولية، حيث تم إنشاء 1.226 فرصة عمل جديدة، مما جعل حجم قوته العاملة يصل إلى 23.604 من المهنيين في نهاية عام 2018.

كما حققت أداءً ماليًا قويًا حيث ارتفع صافي الربح بنسبة 11٪ إلى 88 مليون دولار، بحسب أريبيان بيزنس.

وقال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي ورئيس مركز دبي المالي العالمي: “مع دخول المركز المالي الرائد في المنطقة فترة جديدة من النمو من خلال الخطط التي أعلن عنها مؤخراً لمركز دبي المالي العالمي، فإن هذه الروح الرائدة تدعم رؤية جديدة للمشروع، مع دفع مستقبل التمويل في MEASA وعبر العالم”.

وأضاف الشيخ مكتوم: “من خلال التوافق مع أجندة الحكومة الوطنية التي تهدف إلى ضمان ازدهار دبي المستدام وتسريع رحلة التطوير للإمارة، سيبقى مركز دبي المالي العالمي في طليعة تقدم القطاع المالي”.

وأضاف عيسى كاظم، رئيس سلطة مركز دبي المالي العالمي وحاكم مركز دبي المالي العالمي: “إن نجاح عام 2018 يدل على أن مركز دبي المالي العالمي يسير بشكل واضح في مسار استراتيجيتنا الطموحة التي تمتد لعشر سنوات لتصبح ثلاثة أضعاف الحجم الحالي بحلول عام 2024”.

وأضاف كاظم: “يضم المركز أكبر مجموعة من المؤسسات المالية وأكثر مجموعة متنوعة من المواهب المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. نحن مستمرون في الوفاء بالتزامنا بقيادة الطريق نحو مشهد مالي جديد، وتعزيز أسس مجتمع أعمال مزدهر وقطاع مالي شامل”.

وفقاً للأرقام الرسمية، ظل التمثيل الجغرافي في مركز دبي المالي العالمي ثابتاً على أساس سنوي، حيث جاء 36% من الشرق الأوسط، و 33% من أوروبا، و 11% من آسيا، و 10% من الولايات المتحدة، و 10% من دول أخرى.

من جانبه، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: “لقد كان عام 2018 عامًا من النجاحات غير المسبوقة لمركز دبي المالي العالمي، ليس فقط من حيث النمو، ولكن أيضًا عبر عمق عروضنا وشراكاتنا”.

وأضاف أميري “لقد شهدنا زخمًا متزايدًا في جميع قطاعاتنا الرئيسية، وخاصة في FinTech، إدارة الثروات وتمويل الطيران، وستعم الفائدة من البيئة القانونية والتنظيمية المتطورة التي نقدمها. إن الشراكات الجديدة التي أنشأناها في جميع أنحاء العالم، والعلاقات القائمة التي عززناها، تضمن نقل المعرفة والتطوير المستمر لرأس المال البشري في المنطقة، والذي يظل أولوية بالنسبة لنا في العام المقبل”.

اقرأ أيضًا:

مركز دبي المالي يحقق نمو بصافي الأرباح بنسبة 11% في 2018

سويسرا تطرح شكل جديد لأكثر الأوراق النقدية قيمة في العالم وأكثرها إثارة للجدل

شاهد: أغلى غرفة فندقية في العالم بماذا تتميز؟!