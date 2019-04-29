ما هي أسباب عدم نجاحك في إيجاد وظيفة؟

لنفرض أنك تبحث عن وظيفة منذ عدة أشهر أو حتى سنوات، لكنك نادراً ما تتلقى جواباً من صاحب العمل عند التقدم إلى وظيفة على شبكة الإنترنت، لا شك أن ذلك سيشعرك باليأس والاحباط.

ولكن ننصحك بعدم الاستسلام، فلا تتوقف عن البحث عن وظيفة قبل أن تبذل أفضل ما بوسعك وتقوم بكل ما يلزم، فقد يكون لديك الحل لمشكلة عدم نجاحك في إيجاد وظيفة.

يقدم بيت.كوم، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، منصة متميزة تتيح للباحثين عن عمل أمثالك بالبحث عن وظائف في بلد إقامتهم أو أي بلد آخر في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والتقدم إليها بسهولة. كما تسمح لهم أيضاً بإنشاء صفحة عامة والتواصل مع غيرهم من الباحثين عن عمل وأبرز القادة في مجال عملهم. إنها منصة رائعة ننصحك باستغلالها إلى أقصى حد!

ولكن يجب عليك الأخذ بعين الاعتبار نقطة مهمة للغاية، فالعديد من الباحثين عن عمل يعتقدون أن بيت.كوم هو وكالة توظيف، إلا أنه ليس كذلك. في الواقع، يقدم لك بيت.كوم كافة الأدوات والخدمات التي تحتاجها للتميّز خلال بحثك عن وظيفة، ولكنه لا يتدخل في عملية التوظيف، فهو يساعدك في البحث عن وظائف ولفت انتباه أهم أصحاب العمل، أما قرار التوظيف فهو يعود لصاحب العمل وحده.

شاهد هذا الفيديو لمعرفة المزيد حول مبدأ عمل بيت.كوم.

والآن لنعود لتحديات البحث عن عمل. يتوفر على موقع بيت.كوم حالياً أكثر من 10,000 وظيفة مُعلنة يمكنك التقدم إليها في أي وقت، هذه بداية رائعة! والآن لنتحدث عنك وعن صفحتك العامة، فكي تتمكن من لفت انتباه أصحاب العمل والتميّز عن غيرك من المتقدمين لنفس الوظيفة، يجب عليك إجراء بعض التعديلات والتأكد من أن كل ما تقوم به على بيت.كوم يعود عليك بالفائدة.

اكتمال الصفحة العامة وتحديثها

إن سيرتك الذاتية على بيت.كوم (أي صفحتك العامة) هي واحدة من أهم الأدوات التي يوفرها بيت.كوم، لذا احرص على إنشاء صفحة عامة مكتملة؛ سيساعدك منشئ السيرة الذاتية على بيت.كوم في ذلك، حيث سيمكنك من اكمالها بطريقة سهلة وفعّالة، فمن المهم جداً امتلاك صفحة عامة مكتملة تشمل أهم الكلمات المفتاحية المتعلقة بخبراتك السابقة وأهدافك المستقبلية. كما ننصحك أيضاً بتحديث صفحتك العامة باستمرار، إذ تمتلك الصفحات المحدّثة فرصة أعلى للظهور ضمن نتائج بحث أصحاب العمل.

الانضمام إلى تخصصات بيت.كوم

تتيح لك منصة تخصصات بيت.كوم بالتواصل مع الباحثين عن عمل والشركات وتبادل خبراتك المهنية معهم. تعد تخصصات بيت.كوم في غاية الأهمية كونها 1) تساعدك على إيجاد أجوبة لأسئلتك الضرورية، و 2) توسّع شبكتك المهنية، و 3) تعكس مدى كفائتك وفعاليتك على صفحتك، الأمر الذي يظهر لأصحاب العمل مدى التزامك بتعلّم أموراً جديدة وتعزيز خبرتك المهنية.

البحث بفعالية عن وظائف

لا يكفي امتلاك صفحة عامة على بيت.كوم، إذ يجب عليك أيضاً البحث بشكل يومي عن فرص العمل، حيث يتم الإعلان يومياً عن العديد من الوظائف الجديدة على الموقع، وقد يكون من بينها وظيفة أحلامك، فلا تفوت عليك أي فرصة عمل! وحتى إن كنت مؤهلاً لوظيفة لم يتم الاعلان عنها، قد لا يستطيع أصحاب العمل الذين يستخدمون أداة البحث عن السير الذاتية إيجادك كونك باحث عن عمل غير نشط، لذا احرص على الدخول إلى الموقع باستمرار واقضِ بعض الوقت في البحث عن وظائف.

التقدم إلى الوظائف

تقدم إلى أكبر عدد ممكن من الوظائف التي تناسبك كي تتمكن من لفت انتباه أصحاب العمل وتضمن عدم ضياع جهودك في البحث عن وظيفة، فحتى لو لم تحصل على الوظيفة، قد يأخذك أصحاب العمل بعين الاعتبار لوظائفهم المستقبلية.

وإضافة إلى الخطوات المذكورة سابقاً، يمتلك بيت.كوم العديد من المدونات والأدوات المفيدة التي قد تساعدك في إيجاد وظيفتك التالية، كل ما عليك فعله هو الاستفادة من الكم الهائل من المعلومات والخدمات الرائعة لضمان التميّز عن الآخرين. إليك بعضاً من الأدوات التي يمكنك استخدامها عند البحث عن وظيفة:

تنبيهات الوظائف

يمكنك إضافة هذه التنبيهات بنفسك، حيث يمكنك تحديد معايير بحثك وتصفية النتائج بحسب نوع الوظيفة والدور والمجال الذي يهمك. فبعد أن تضيف تنبيه وظيفي، يبدأ النظام بإرسال إشعارات بالوظائف الشاغرة عبر بريدك أو هاتفك حسب عدد المرات التي تحددها.

كتابة السيرة الذاتية

تعد السيرة الذاتية مفتاح إيجاد العديد من فرص العمل الرائعة، لذا احرص على إنشاء واحدة مهنية ومتميزة. يمكنك هنا الاطلاع على الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها على السير الذاتية، وإن كنت تحتاج لمساعدة بشأن كتابة سيرتك الذاتية، يمكنك التواصل مع خبراء بيت.كوم الذين سيساعدوك على كتابة سيرة ذاتية ملفتة للنظر تعمل على تميّزك عن غيرك عند التقدم إلى وظيفة.

خطاب المقدمة

تعد خطابات المقدمة من الأمور الأساسية في عملية البحث عن عمل، لكن خطاب المقدمة ليس ملخصاً لسيرتك الذاتية، بل هو مكملاً لها. في الواقع، تلفت خطابات المقدمة المتميزة انتباه أصحاب العمل وتشجعهم على التعرّف عليك بشكل أفضل. اطلع على دليل بيت.كوم لمعرفة كيفية كتابة خطاب مقدمة متميز.