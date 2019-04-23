ما هي أوامر ونواهي التفاوض على الراتب؟

قم بواجبك: الكثير من الأشخاص يقعون في حيرة من أمرهم عندما يتعلق الأمر بالراتب. نحن ننصحك بإجراء بحثا لمعرفة معدل سعر السوق لدورك الوظيفي بدلا من أن تعطي أجوبة مرتجلة. عند قيامك بالبحث، القِ نظرة على رواتب بيت.كوم لتتعرف أكثر على مستويات الرواتب الخاصة بمهنتك. يمكنك الاتصال بمسؤولي التوظيف وبمعارفك من أصدقاء وزملاء مستعدون لاعطائك معلومات عن الراتب. باتباعك هذه الطريقة، ستتمكن من اعطاء صاحب عملك المحتمل معدلا تقريبيا لراتبك بشكل يتناسب مع خبراتك ومؤهلاتك.

لا توافق سريعا على الوظيفة: تعتبر الموافقة الفورية على الوظيفة أمرا غير لائقا. عادة ما يقع حديثي التخرج والباحثين عن عمل الذين قاموا بتغيير مكان اقامتهم بهذا الخطأ. فالتفكير جيدا بالراتب الذي يتعارض مع كفاءتك أمرا مهما. لا توافق على الوظيفة الا اذا كان العرض يتناسب مع القيم الذي ستقدمها للشركة. ان عدم التحدث بهذه المسألة قد تجعلك تشعر بأنك تتقاضى أجرا أقل من المتوقع، وتتلقى زيادات أقل، ونمو بطيء لراتبك في الوقت الذي تتقدم به في وظيفتك، الأمر الذي يجعلك مرهقا ومحبطاً.

خذ بعين الاعتبار الفوائد الأخرى: يعتبر الاهتمام بالراتب واهمال الفوائد الأخرى من الأخطاء الشائعة عند القيام بالتفاوض على الراتب. عليك الأخذ بعين الاعتبار الفوائد الأخرى كالتغطية التأمينية، وأوقات العمل المرنة، واجازة الأمومة والأبوة، والاجازات المدفوعة الأجر، الخ.. هناك قيمة مادية متعلقة بهذه العوامل وعليها ان تزداد مع الراتب لقياس قيمة الحزمة.

لا تفكر بمقارنات غير منطقية: من الممكن أن تختلف الرواتب من مجال عمل الى آخر. عليك تجنب اجراء مقارنات في هذه الحالة، وينبغي أن تستند مسألة تفاوضك على الراتب على البحث المتصل بمجال العمل المعين. فمثلا يعتبر اجراء مقارنة بين راتب مساعد اداري في مدرسة وفي شركة اتصالات أمرا غير منطقيا.

انتظر الوقت المناسب للتحدث عن الراتب: يعتبر الحديث عن الراتب في وقت مبكرا جدا أمرا غير لائقا. اجعل نفسك مرشحا مؤهلا واذا كان الشخص الذي يجري معك المقابلة مهتما بتوظيفك، سيقوم بطرح الموضوع بنفسه في مرحلة لاحقة من المقابلة. عندها قدم سعرا مناسبا لمعدل الراتب. اذا كان لديك خبرات عمل سابقة، فانه من الجيد أن تطلب20% زيادة على راتبك السابق كحد أدنى للراتب المتوقع.

لا تعطي رقما محددا للراتب: حاول دائما اعطاء معدلا حيث يسمح لك ذلك بافساح المجال للتفاوض. اذا قدم لك صاحب العمل عرضا أقل من توقعاتك حاول أن تفاوضه على الفوائد.

بالتعاون مع Bayt.com