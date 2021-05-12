ما هي أغرب ١٠ أسئلة تم طرحها على جوجل على الإطلاق!

يُعتبر محرك البحث جوجل المصدر الأول للمعلومات بالنسبة للغالبية العُظمى من مستخدمي الإنترنت!

ففي كل ثانية تقريبًا، يتعامل محرّك البحث مع حوالي 40 ألف عملية بحث. وحيث أن 75% تقريبًا من متصفّحي الإنترنت يستخدمون هواتفهم الذكية لأجل ذلك، فإن طرح السؤال على جوجل قبل أي شخص آخر هو أسهل الطُرق للحصول على إجابات!

وحيث أن Google أثبت نجاحه في معظم المرّات في توفير إجابات منطقية تستند إلى أُسس علمية دقيقة، لكن ذلك لا يعني أنه كان بعيدًا عن الأسئلة الغريبة التي قلّما يُفكّر بها الشخص الطبيعي!

صحيفة Mirror البريطانية ذكرت أطرف الأسئلة وأكثرها غرابة التي تلقّاها Google من مستخدمين فضولهم تعدّى المعقول!

أغرب 20 سؤالًا بحث عنه مستخدمو جوجل من قبل!

1- هل يصيح الديك لأنه يحب ذلك؟

2- كم عدد أصابع حيوان وحيد القرن؟

3- لماذا يُوجد الوجه في الرأس وليس بمكانٍ آخر من الجسم؟

4- لماذا طعم الخيار كالشامبو؟

5- ما هو متوسّط وزن دب الباندا؟

6- ما هو طول السباجيتي؟

7- كيف يُمكن أن أُصبح أطول؟

8- هل تأثير مانديلا يُؤكّد وجود كون موازٍ؟

9- هل تستطيع طائرات الهليكوبتر التحليق بالمقلوب؟

10- ما هو عمر ذبابة “مايو فلاي” ؟

11- كيف أحصل على عملية زراعة دماغ لزوجي؟

12- من أطلق الكلاب في الخارج؟

13- ما هي نسبة الأشخاص الذين رأوا أشباحًا؟

14- ما هي النكتة الأكثر إضحاكًا على الإطلاق؟

15- أين مفاتيحي؟

16- كيف تنظّف الزرافة أذنيها؟

17- لماذا لا تلتصق أرجل البط بالثلج؟

18- أين يُمكنني العثور على الذهب؟

19- ماذا يحدث للأرجل المزيّفة القديمة؟

20- كيف يُمكنني صناعة آلة الزمن؟

تبقى هذه الأسئلة جزء يسير من أغرب عمليات البحث التي أجراها مستخدمو الإنترنت على محرّك جوجل من قبل، ومؤكّد أن لكَ عزيزي القارئ تجربة فريدة وضحكة كذلك!

أخبرنا، ما هو أغرب سؤال سبقَ أن بحثتَ عنه عبر Google؟