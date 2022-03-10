بعد ازدهارها الأول في عام 2011، كانت البيتكوين التي تم إنشاؤها في عام 2009، أول حالة استخدام حقيقي لتقنية البلوك تشين. مع تبني المنافسين لهذه التكنولوجيا الناشئة، بدأت أنواع جديدة من العملات الرقمية في الظهور. لذلك إذا كنت تواكب أخبار العملات الرقمية مؤخرًا، فلا بد أنك صادفت أنواعًا مختلفة من هذه الأصول الرقمية التي لديها حالات استخدام متنوعة.

على الرغم من أن العديد من الأشخاص يستخدمون مصطلحات العملات الرقمية والرموز، فمن الأهمية بمكان فهم كيفية اختلافها من أجل فهم أساسيات العملات الرقمية.

الفرق بين العملة الرقمية والرمز الرقمي

قبل أن نبدأ، دعنا نوضح تعريف العملة الرقمية والرمز الرقمي. على الرغم من استخدامهما بشكل مترادف، فإن العملة الرقمية هي أصل رقمي أصلي لشبكة البلوك تشين الخاصة بها، في حين أن الرمز الرقمي هو أصل أجنبية عن البلوك تشين التي تم بناؤها عليها. على سبيل المثال، BTC هي العملة الأصلية لبلوك تشين البيتكوين وكذلك ETH لبلوك تشين الإثيريوم، ومع ذلك، فإن DOGE هو رمز تم إنشاؤه على بلوك تشين الإثيريوم. كما تعلمون، فإن الإثيريوم هي واحدة من أكثر البلوك تشينات شيوعًا لبناء الرموز المميزة التي يشار إليها باسم رموز ERC-20 .

ما هي أنواع العملات الرقمية؟

1.عملات تخزين الرموز القيمة (عملة رقمية/رمز مميز)

بشكل عام، تعتبر العملات (وكذلك المعادن الثمينة) ذات قيمة لأنه يمكن استخدامها كمخزن للقيمة وكذلك كوسيلة للتبادل. يستخدم مصطلح "مخزن القيمة" لوصف قدرة أي أصل على منع الاستهلاك على مدى فترة طويلة من الزمن. نتيجة لذلك، من أجل أن يطلق عليها اسم مخزن للثروة، يجب أن تكون قيمة الأصل مستقرة أو تتزايد بمرور الوقت. تمامًا مثل العملات الورقية التي نحتفظ بها في جيوبنا، فإن العملة الرقمية هي نقود ولكن في شكل رقمي وتعمل كوسيلة للدفع لأنها وحدة حساب ومخزن للقيمة ووسيلة للتحويل أو التبادل.

تعتبر البيتكوين مخزنًا ممتازًا للعملة ذات القيمة نظرًا لندرتها (العرض المحدود) وغالبًا ما يشار إليها باسم "الذهب الرقمي".

2. الرموز الخدماتية

على الرغم من أن لها نفس قيمة النوع الأول، إلا أن رموز الخدمات هي عملات تتيح لمالكها الوصول أو الحق في استخدام منتج أو خدمة ضمن نظامها البلوك تشين الخاص بها. عادةً ما يتم تطوير الرموز الخدماتية بواسطة الشركات التقنية الناشئة التي تهدف إلى تقديم أو طرح منتج أو خدمة رقمية جديدة. عادةً ما تبيع الشركة الناشئة الرموز الخدماتية أثناء عرض العملة الأولي (ICO). يمكن للمستثمرين شراء هذه الرموز واستخدامها في سداد المدفوعات على منصة الشركة المصدرة.

لذلك يمكننا القول أن الرموز الخدماتية هي عملات تقدم قيمة للمستثمرين بطريقة مختلفة عن العملات الرقمية. تعتبر عملات منصات التداول رموز خدماتية، على سبيل المثال، يمكن استخدام BNB في النظام البيئي لمنصة باينانس مقابل رسوم تداول مخفضة.

3. عملات مستقرة

العملات المستقرة هي عملات رقمية مرتبطة بالنقود الورقية أو بالسلع المتداولة في البورصة. نظرًا لكونها شبيهة بالنظام المالي التقليدي في سوق العملات الرقمية، فإن العملات المستقرة مفضلة دائمًا من قبل المتداولين الجدد لأنها استثمار جيد ومستقر يبقيهم في مأمن من تقلبات الأسواق. أشهر العملات المستقرة هي التيثر (USDT) و Paxos (PAX) و Gemini (GUSD) و TrueUSD (TUSD) و USDC.



4. رموز الضمانات

الرموز الضمانات هي تمثيل رقمي لمنتج استثماري أو أصل خارجي قابل للتداول مثل الأسهم أو المعادن الثمينة أو صناديق الاستثمار المتداولة. تم إصدارها بواسطة شركات التقنيات المالية في عملية تسمى STO (عرض رمز الأمان) ، تمامًا مثل ICO لرموز الخدمات، يتم تسجيل هذه الرموز المميزة لدى هيئة السوق المالية المعنية.

الشيء الرائع في رموز الضمانات هو أنها يمكن أن تمثل ملكية جزئية لأصل حقيقي. مثال: SiaFunds: هي الرموز المستخدمة لمشاركة الإيرادات على شبكة Sia ؛ يتم توزيع رسوم قدرها 3.9٪ من كل معاملة متعلقة بالتخزين على Sia على حاملي Siafunds. يمتلك فريق Sia الأساسي حاليًا ما يقرب من 85 ٪ من جميع Siafunds.

5. عملات الخصوصية

تم تصميم بعض الأصول الرقمية للخصوصية للحفاظ على إخفاء هوية المرسل والمتلقي. على عكس سلاسل الكتل العامة مثل البيتكوين، والتي تعرض مبالغ المعاملات بالإضافة إلى أرصدة عناوين المحفظة لكل معاملة ، فإن عدد العملات التي تم تحويلها في المعاملة يظهر فقط للمرسل والمستقبل. أمثلة على عملات الخصوصية هي ZCash (ZEC) و Monero (XMR) و PIVX (PIVX).