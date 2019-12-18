ما هي أهم 10 أجهزة مؤثرة على مدى 10 سنوات؟

كشفت مجلة تايم قائمتها التي تضم عشر تقنيات اعتبرها المجلة “الأكثر أهمية وتأثيراً” على مدى عقد من الزمن.

وحصل جهاز آيباد من آبل الذي أنتج في 2010 على المركز الأول، متقدماً على سيارة تسلا موديل إس وجهاز رزبيري بي آي، اللذين ظهرا في 2012، بحسب ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

1- أبل آيباد

احتل جهاز آيباد المرتبة الأولى، قبل الذكرى العاشرة لإنتاجه في الشهر المقبل. وتميز الجهاز بشاشة لمس ومجموعة من الوسائط والتطبيقات دون لوحة مفاتيح، في وقت كانت معظم الشركات المنافسة لآبل تعمل على أجهزة الكمبيوتر المحمولة التقليدية.

ومنذ إطلاقه، باعت آبل أكثر من 360 مليون جهاز، ورغم إطلاق العديد من الأجهزة الأخرى، لا يزال الجهاز اللوحي الأكثر شعبية في السوق.

2- تسلا مودل إس

غيرت صناعة السيارات، ومظهر السيارة نفسها، مع شاشات عرض كبيرة تعمل باللمس، مع توفر إمكانات الطيار الآلي، وتشغيل السيارة بأقل قدر من تدخل السائق.

3- رازبيري بي آي

حصل رازبيري بي آي على المركز الثالث، وهو كمبيوتر صغير بنظام لينكس يستخدم للترميز، ويسمح بتعلم مهارات الكمبيوتر بسعر مناسب، وصمم للتعامل مع كل شيء، بدءاً من الروبوتات والأتمتة المنزلية وحتى الترفيه.

4- غوغل كروم كاست

سهل جهاز غوغل كروم كاست الذي أُطلق في 2013 عملية نقل الوسائط من الكمبيوتر المحمول أو الهاتف الذكي إلى جهاز التلفزيون، ما ساعد على نشر مفهوم البث.

5- دي جي آي فانتوم

تعد دي جي آي فانتوم التي ظهرت في 2013، واحدة من أكثر الطائرات دون طيار شعبية في السوق، وتتميز بأربع مراوح، وكاميرا أسفلها لالتقاط لقطات جوية مذهلة.

6- أمازون إيكو

باعتباره الأول من نوعه، أشعلت به ألكسا منافسة كبيرة بين الشركات التي حاولت إنتاج مساعد صوتي بدرجات متفاوتة من النجاح.

إلا أن هذا الجهاز أثار الجدل بسبب جمع البيانات الخاصة، ليصبح أحد أكثر قضايا الخصوصية شهرةً.

7- ساعة أبل

تظهر أبل في القائمة مرة أخرى بساعة أبل، التي أطلقت في 2015 وأصبحت على الفور الساعة الذكية الأكثر شيوعاً في السوق.

ولا تسمح الساعة الذكية بنقل الإشعارات من الهاتف، ولكنها تتميز بميزات خاصة بالصحة، وتسمح للمستخدمين بمراقبى لياقتهم البدنية.

8- أبل إير بود

تظهر أبل للمرة الثالثة في القائمة بسماعات إيربود التي ظهرت في 2016. وبالإضافة إلى تشغيل الصوت، تتميز هذه السماعات بميكروفون مدمج لحجب ضوضاء الخلفية، ما يسمح للمستخدم بمكالمات هاتفية والتحدث إلى أي مساعد رقمي من آبل.

9- نينتندو سويتش

تعد وحدة تحكم نينتندو سويتش الهجينة التي صدرت في 2017 الأولى من نوعها، و يمكن للاعبين إما توصيل وحدات التحكم بجانبي الشاشة وتشغيلها أثناء التنقل، أو توصيل الوحدة بمحطة إرساء وتشغيلها على التلفزيون.

10- إكس بوكس أدابتف

وفي المرتبة العاشرة، حل جهاز تحكم ميكروسوفت إكس بوكس أدابتف، وصُممت هذه الوحدة محدودة الحركة لتكون قابلة للتعديل وفقاً لاحتياجات المستخدم المختلفة، وعملت ميكروسوفت جنباً إلى جنب مع مؤسسة للشلل الدماغ، وشركة أيبل غيمرز الخيرية، لإنشاء وحدة التحكم.