ما هي الشروط المناسبة التي يوفرها القطاع العقاري للمشترين في دبي؟

يبدو أن أسعار العقارات الجذابة بسبب الانخفاضات المعتدلة والإجراءات الحكومية الاستباقية والسوق الناضجة قد أعطت قطاع العقارات في دبي المزيد من الأسباب للتفاؤل في الربع الرابع، وفقًا لخبراء الصناعة.

ويمكن أيضًا ملاحظة عودة ثابتة ولكن بطيئة إلى الحيوية في جميع أنحاء السوق، وهو ما ينعكس في تقرير دائرة الأراضي والأملاك في دبي (DLD) الذي يؤكد أن قيمة المعاملات العقارية في الإمارة نمت بنسبة 12 في المائة في عام 2019 مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.

ووفقًا لتقرير سوق Bayut الأخير للربع الثالث 2019 ، يقدم سوق العقارات في دبي ظروفًا جيدة للمشترين والمستثمرين والمستأجرين في الربع الأخير من العام. بينما تكتسب مناطق الرفاهية والضواحي جذبًا مشتري المنازل والمستثمرين، ويستفيد المستأجرون من الأسعار المواتية للترقية إلى الأحياء القائمة.

ويقول التقرير: “تعد المجتمعات مثل نخلة جميرا ودبي مارينا ووسط دبي ودائرة قرية جميرا في طليعة المبيعات، بينما تتصدر المناطق المؤهلة مثل النهدة ودبي مارينا ومردف وجميرا سوق الإيجار”.

واستنادًا إلى مقارنة أسعار الربع الثالث مع الربع الثاني، يشير تقرير Bayut إلى انخفاض معتدل في متوسط ​​سعر القدم المربعة في جميع المجالات للعقارات المعروضة للبيع. ومع ذلك، فإن مناطق الضواحي مثل مدينة دبي الرياضية وواحة دبي للسيلكون تكتسب اهتمامًا متزايداً من المستثمرين، وشهدت انخفاضات طفيفة فقط في الأسعار.



وقال التقرير: “هذا يتماشى مع الطلب على العقارات الفعالة من حيث التكلفة، خاصة من المشترين لأول مرة، الذين شكلوا 66 في المائة من إجمالي المستثمرين في سوق دبي العقاري لعام 2018”.

وكانت دبي مارينا هي المنطقة الأكثر شعبية لمبيعات الشقق، في حين تواصل نخلة جميرا جذب أكبر عدد من المشترين والمستثمرين للفلل. وقال تقرير Bayut إن معظم المناطق أظهرت انخفاضات معتدلة تتراوح ما بين أربعة إلى ستة في المائة، مع بعض أحياء الضواحي مثل المدينة الدولية ودبي لاند.

وقال نيال ماكلوغلين، نائب الرئيس الأول لشركة داماك العقارية، إن المستثمرين في دبي يأتون من خلفيات اجتماعية وثقافية متنوعة، ومتطلبات أسلوب حياتهم متنوعة للغاية.

ومن حيث متوسط ​​سعر البيع للقدم المربع للشقق والفلل، شهدت منطقة نخلة الجميرا الفاخرة انخفاضًا ملحوظًا. وبالنسبة لمبيعات الشقق، انخفض متوسط ​​سعر القدم المربع بنسبة ثمانية في المائة من 1.426 درهم إلى 1.311 درهم، في حين تراجعت مبيعات الفلل بنسبة 6.6% من 2.358 درهم إلى 2.201 درهم في الربع الثالث من عام 2019.

من ناحية العائد على الاستثمار، تحتفظ المدينة الدولية بأعلى عائد استثمار بنسبة 9.4 في المائة للشقق، بينما يوفر مجتمع الجميرا فيلدج الميسور التكلفة عائدات إيجار قدرها 6.8 في المائة للفلل.

وتحتفظ النهدة ومرسى دبي بمركزيهما كأكثر المناطق شعبية بين المستأجرين المحتملين الذين يبحثون عن شقق، وتملك مردف زمام المبادرة مع المهتمين باستئجار الفلل، بحسب خليج تايمز.

