ما هي الفرصة التي يوفرها انخفاض أسعار العقارات في دبي؟

من المتوقع أن تستمر إيجارات وأسعار المنازل في دبي في الانخفاض هذا العام والعام المقبل مع دخول المزيد من المعروضات إلى السوق، مما يجعل العقارات في متناول المستأجرين والمشترين على حد سواء، وفقًا لتقرير جديد.

وقال كور ريسيرش في تقرير عن سوق العقارات في دبي يوم الأحد، إنه سيتم تسليم ما يقرب من 29500 وحدة في الإمارة هذا العام، مع تسليم حوالي 16500 وحدة بالفعل حتى الآن ومن المتوقع أن تصل إلى 13000 وحدة خلال الفترة المتبقية من عام 2019.

وقالت الشركة “نتوقع أن تظل أسعار الإيجارات تحت الضغط في 2019/2020 وأن يستمر سوق الإيجارات في التأجير.

ومن المتوقع أن تظل أسعار المبيعات تحت الضغط في المستقبل المنظور حيث يتكيف السوق تدريجياً مع ديناميات العرض والطلب على خلفية الإصلاحات المستمرة”.

وتأتي هذه التوقعات وسط إجراءات حكومية لتحفيز الطلب على العقارات، بما في ذلك إصدار تأشيرات طويلة الأجل وتخفيف قواعد ملكية الشركة. وفي الوقت نفسه، تتخذ الحكومة أيضًا خطوات لتخفيف العرض من خلال مبادرات مثل اللجنة العقارية الجديدة، التي تهدف إلى توفير توازن أفضل في العرض في سوق دبي من خلال تعاون أكبر بين الكيانات المرتبطة بالحكومة وشركات القطاع الخاص.

وتباطأ سوق العقارات في دبي في أعقاب انخفاض أسعار النفط الذي بدأ في عام 2014 والمخاوف المستمرة بشأن وفرة المعروض، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

وفي جميع أنحاء الإمارة استمرت إيجارات المنازل في الانخفاض في الربع الثالث من عام 2019 ، وفقًا لشركة Core Research.

وقال التقرير إن الانخفاض الحاد في إيجارات الشقق يوفر فرصة كبيرة للمستأجرين للحصول على صفقات مناسبة والتفاوض على إيجارات المنازل الحالية، وتم تسجيل أكبر انخفاض في ديسكفري جاردنز مع انخفاض بنسبة 13 في المائة وفي دبي لاند مع انخفاض بنسبة 12 في المائة مع اشتداد المنافسة في سوق المنازل بأسعار معقولة.

وقالت الشركة: “العديد من المستأجرين يتطلعون إلى الانتقال عن طريق الترقية إلى مشاريع أكبر وأحدث تطوراً مقابل إيجارات مماثلة أو أقل”. “المستأجرون الذين لا ينتقلون يتفاوضون أثناء تجديد الإيجارات ويحققون في الغالب تخفيضات في الإيجار، حيث يصبح الاحتفاظ بالمستأجر أكثر صعوبة بالنسبة لأصحاب العقارات”.

وأظهر التقرير أن أكبر انخفاض في الإيجارات في مجتمعات الفلل كان في تلال الإمارات وجميرا بارك ودبي لاند، مع انخفاض سنوي يتراوح بين 13 في المائة و 7 في المائة.

واستمرت أسعار البيع السكنية في الانخفاض في معظم الأحياء، معال شقق في دبي لاند (-19 في المائة)، ديسكفري جاردنز (-15 في المائة) ومدينة دبي الرياضية (-15 في المائة) وفلل قرية الجميرا (-13 في المائة ).