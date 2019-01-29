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العقارات تتحول إلى مأزق كبير في دبي وتوقعات بكبح حكومي للبناء

العقارات تتحول إلى مأزق كبير في دبي وتوقعات بكبح حكومي للبناء
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