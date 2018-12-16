ما هي المناطق المفضلة للأثرياء في دبي؟

يحب معظم الأغنياء العيش في عقارات على شاطئ البحر بالإضافة إلى تلك التي تقع أيضًا بالقرب من مراكز التسوق الرئيسية في الإمارة.

دبي مرادف لمدن الأغنياء حيث أن المدينة الفاتنة تعد موطناً لأكبر عدد من الأفراد ذوي الثروات العالية (HNWI) في المنطقة.

وبحسب "نيو ورلد ويلث"، هناك ما يقرب من 55.000 من ذوي الثروات التي تزيد قيمتها على مليون دولار، و2590 من أصحاب الملايين الذين يملكون 10 ملايين دولار فأكثر، و10 مليارديرات جعلوا من الإمارة موطنًا لهم. ولكن أين يعيش معظم هؤلاء المليونيرات في الإمارة؟

أظهر تحليل أجرته شركة Webster Pacific ومقرها الولايات المتحدة أن منطقة جميرا وأم سقيم والمناطق المحيطة بها تحتوي على أعلى تركيز للأثرياء، تليها مناطق الكرامة والرفاعة والبرشاء.

ومع ذلك، فإن أكبر عدد من الأثرياء يعيشون في الكرامة، الصفا، ديرة، منطقة المركز التجاري، دبي مارينا ونخلة جميرا والمناطق المحيطة بها حيث أن هذه الأجزاء من الإمارة لديها نسب مرتفعة من السكان مقارنة بالإمارات الأخرى، بحسب خليج تايمز.

وقال ستيف بازانت المستشار في ويبستر باسيفيك: "دبي لديها قوانين مواتية لضريبة الدخل والثروة ووفرة من المساكن الفاخرة مما يجعلها موقعا جذابا".

وأضاف: "هناك العديد من المحلات التجارية والخدمات في جميع أنحاء البلاد للزوار الأثرياء ولا يوجد نقص في الشواطئ الجميلة".

ويبلغ إجمالي عدد السكان في الإمارة أكثر من ثلاثة ملايين نسمة و 55.000 مليونير يمثلون 1.8% من إجمالي عدد السكان.

ويحب معظم الأغنياء العيش في عقارات على شاطئ البحر بالإضافة إلى تلك التي تقع أيضًا بالقرب من مراكز التسوق الرئيسية في الإمارة.

ووفقاً لتقرير أصدرته مؤخراً نيو ورلد ويلث، فإن تلال الإمارات وجميرا غولف ستيت ودبي مارينا ونخلة جميرا هي الأجزاء الراقية في دبي. وقال التقرير مؤخرا إن أكثر من 38 ألف مليونير انتقلوا إلى الإمارات خلال العشرين سنة الماضية.

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